В Reddit Кэтрин поделилась своей семейной историей. Сценарии для сериалов – просто отдыхают.

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Скандальные детали

По словам Кэтрин, бывшая девушка ее брата Алекса – Лили – вышла замуж за их отца. Так парень получил мачеху, которая на самом деле была его экс-возлюбленной. Эта драма развивалась постепенно и захватила всех членов семьи.

Однако максимальный скандал вспыхнул на свадьбе Алекса. Он не мог не пригласить отца с Лили.

Бывшая возлюбленная решила активно вмешаться в историю молодоженов. Она засыпала их неудобными вопросами и даже оскорблениями. Кроме того, невесту Алекса Лили все время сравнивала с собой.

Кэтрин решила вмешаться. Вместе со своими друзьями она сделала все возможное, чтобы минимизировать общение Лили с невестами. Кроме того, "мачехе" не позволяли пить алкоголь.

Пользователи сети одобрили действия Кэтрин. Они отметили, что Лили не имела права портить жениху и невесте праздник их любви. В то же время всех интересует, почему отец Кэтрин и Алекса не вмешался, чтобы как-то успокоить жену.