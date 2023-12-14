Сідні зізналася, що мріяла зменшити груди з підліткового віку. Їхній великий розмір завдав їй моральний та фізичний дискомфорт. Водночас люди навколо вважали, що Сідні – страшенно пощастило. Дуже часто вони навіть дозволяли собі різноманітні недоречні коментарі на кшталт "чого ти ниєш, люди платять великі гроші за такі груди".

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Сідні зменшила груди, і секс почав приносити задоволення

Коли Сідні подорослішала й почала вести інтимне життя, дискомфорт від грудей лише зріс.

Я не могла зосередитися на відчуттях від сексу та зв'язку зі своїм партнером. Потенційно щасливі моменти затьмарював біль та невпевненість,

– ділиться Сідні.

Операція фактично перезавантажила її сексуальне життя. Вона нарешті почала отримувати задоволення від близькості, а не концентруватися на відчутті болю та почутті сорому. Зокрема, Сідні нарешті змогла зайнятися сексом при світлі.

Єдиним острахом перед операцією була можлива втрата чутливості сосків. Водночас Сідні зізнається: тепер відчуття стали ще яскравіші, а стимулювання сосків – улюблена прелюдія.

