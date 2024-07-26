Американський психолог Марк Треверс зауважив, що постійно наштовхуватися на один типаж людей у романтичних стосунках може бути доволі виснажливо.

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Кожен зв'язок пропонує унікальну можливість дізнатися більше про себе та про те, що вам справді потрібно в партнері. Взяття на себе відповідальності за свої шаблони та протистояння їм може допомогти розірвати таке коло назавжди,

– сказав Треверс.

Він пояснив, що є 2 способи, як вийти з цієї петлі.

1. Поміркуйте, чому ваш типаж саме такий

Проаналізувати свої вподобання і постарайтеся зрозуміти, на чому вони ґрунтуються – на очікуваннях суспільства, минулому досвіді чи зоні комфорту. Подумайте, чому вас приваблюють певні типи людей. Корисно буде порівняти усі романтичні стосунки, щоб зрозуміти, що саме у них спільне.

Коли ви проаналізували минуле, подумайте про майбутнє. Якого партнера ви зараз шукаєте? Щоб краще зрозуміти свою психологію, дайте собі відповіді на кілька запитань.

Чи часто ви завершуєте стосунки з однакової причини? Чого навчили вас попередні стосунки? Які ваші основні цінності? Як вибір партнера може їх відображати?

За словами Треверса, люди часто обирають собі партнерів з поведінкою схожою до тієї, яка була у їхніх батьків, або інших важливих у дитинстві людей. Це дозволяє почуватися комфортно і безпечно.

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Попри минулі невдачі, вони можуть сподіватися, що наступна людина з такими ж якостями буде іншою і залікує рани, які не змогла залікувати попередня,

– пояснив психолог.

Розуміючи все це, ви можете більш свідомо підходити до вибору наступного партнера.

2. Практикуйте різні побачення

Треверс наголошує на важливості відкритості до нових знайомств та цікавих побачень. Нові моделі допоможуть вийти з петлі і познайомитися з різними людьми. Також важливо регулювати темп стосунків і не занурюватися у них зразу з головою.

Психолог радить завжди стати у пріоритеті турботу про себе і самоповагу. Це допоможе вам уникнути повторення невдалих стосунків.