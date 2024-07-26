Американский психолог Марк Треверс заметил, что постоянно наталкиваться на один типаж людей в романтических отношениях может быть довольно утомительно.

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Каждая связь предлагает уникальную возможность узнать больше о себе и о том, что вам действительно нужно в партнере. Взятие на себя ответственности за свои шаблоны и противостояние им может помочь разорвать такой круг навсегда,

– сказал Треверс.

Он объяснил, что есть 2 способа, как выйти из этой петли.

1. Подумайте, почему ваш типаж именно такой

Проанализировать свои предпочтения и постарайтесь понять, на чем они основываются – на ожиданиях общества, прошлом опыте или зоне комфорта. Подумайте, почему вас привлекают определенные типы людей. Полезно будет сравнить все романтические отношения, чтобы понять, что именно у них общее.

Когда вы проанализировали прошлое, подумайте о будущем. Какого партнера вы сейчас ищете? Чтобы лучше понять свою психологию, дайте себе ответы на несколько вопросов.

Часто ли вы завершаете отношения по одинаковой причине? Чему научили вас предыдущие отношения? Какие ваши основные ценности? Как выбор партнера может их отражать?

По словам Треверса, люди часто выбирают себе партнеров с поведением похожим на то, которое было у их родителей, или других важных в детстве людей. Это позволяет чувствовать себя комфортно и безопасно.

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Несмотря на прошлые неудачи, они могут надеяться, что следующий человек с такими же качествами будет другим и залечит раны, которые не смог залечить предыдущий,

– объяснил психолог.

Понимая все это, вы можете более сознательно подходить к выбору следующего партнера.

2. Практикуйте различные свидания

Треверс отмечает важность открытости к новым знакомствам и интересным свиданиям. Новые модели помогут выйти из петли и познакомиться с разными людьми. Также важно регулировать темп отношений и не погружаться в них сразу с головой.

Психолог советует всегда ставить в приоритете заботу о себе и самоуважение. Это поможет вам избежать повторения неудачных отношений.