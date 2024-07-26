Американский психолог Марк Треверс заметил, что постоянно наталкиваться на один типаж людей в романтических отношениях может быть довольно утомительно.
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Каждая связь предлагает уникальную возможность узнать больше о себе и о том, что вам действительно нужно в партнере. Взятие на себя ответственности за свои шаблоны и противостояние им может помочь разорвать такой круг навсегда,
– сказал Треверс.
Он объяснил, что есть 2 способа, как выйти из этой петли.
1. Подумайте, почему ваш типаж именно такой
Проанализировать свои предпочтения и постарайтесь понять, на чем они основываются – на ожиданиях общества, прошлом опыте или зоне комфорта. Подумайте, почему вас привлекают определенные типы людей. Полезно будет сравнить все романтические отношения, чтобы понять, что именно у них общее.
Когда вы проанализировали прошлое, подумайте о будущем. Какого партнера вы сейчас ищете? Чтобы лучше понять свою психологию, дайте себе ответы на несколько вопросов.
- Часто ли вы завершаете отношения по одинаковой причине?
- Чему научили вас предыдущие отношения?
- Какие ваши основные ценности? Как выбор партнера может их отражать?
По словам Треверса, люди часто выбирают себе партнеров с поведением похожим на то, которое было у их родителей, или других важных в детстве людей. Это позволяет чувствовать себя комфортно и безопасно.
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Несмотря на прошлые неудачи, они могут надеяться, что следующий человек с такими же качествами будет другим и залечит раны, которые не смог залечить предыдущий,
– объяснил психолог.
Понимая все это, вы можете более сознательно подходить к выбору следующего партнера.
2. Практикуйте различные свидания
Треверс отмечает важность открытости к новым знакомствам и интересным свиданиям. Новые модели помогут выйти из петли и познакомиться с разными людьми. Также важно регулировать темп отношений и не погружаться в них сразу с головой.
Психолог советует всегда ставить в приоритете заботу о себе и самоуважение. Это поможет вам избежать повторения неудачных отношений.