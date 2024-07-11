Любов до дитини vs любов до чоловіка

Жінка вирішила поділитися своєю історією, щоб почути думку людей. Вона розповіла, що кілька тижнів тому народила доньку.

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Коли жінка вперше взяла маля на руки, то була настільки переповнена емоціями, що сказала: "Я не усвідомлювала, що можу так любити людину". Мама породіллі, яка була поруч, сказала, що ці почуття ніколи не зникнуть. Це був особливий момент, то ж дві жінки навіть заплакали.

Та наречений жінки не був зворушений, його ці слова образили. Згодом він сказав коханій, що йому боляче. Мовляв, він любить доньку і наречену однаково, а вона – робить різницю. Жінка була приголомшена цими словами і вирішила не заглиблюватися у дискусію.

Та через кілька днів чоловік повернувся до тієї теми і сказав, що досі ображений. Його ранило те, що дружина любить маля сильніше, аніж його.

Чоловік усвідомив свою помилку

Люди у коментарях зійшлися на думці, що батьківська любов та романтична – кардинально різні. Любов до дитини – безумовна і її не можливо порівняти з іншими відчуттями. Вони припустили, що новоспечений батько просто ще не відчув такої прив'язаності до доньки, як матір, яка виношувала її 9 місяців, а тоді народила.

Згодом жінка оновила свій допис і розповіла, що вони з нареченим порозумілися. Чоловік зізнався, що ревнував кохану не до доньки, а до зв'язку, який між ними виник. Тепер він зрозумів, що як батько просто не встиг відчути того, що матір.