Насамперед причиною "побитих горшків" між тещею й зятем можуть бути різні погляди на життя. Коли вони мають різні цінності, мріють про зовсім різне та бачать іншу перспективу розвитку у вихованні дітей/внуків.

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Які ще причини можуть бути

Також теща може боятися втратити доньку. Особливо, якщо у неї самої є певні претензії до власного особистого життя. Тоді теща може на підсвідомому рівні сприймати зятя як чужинця, який хоче забрати у неї найдорожче.

Окрім того, теща може хвилюватися, що зять "краде" у неї увагу з боку доньки. Це може спровокувати хвилю конфліктів та непорозумінь.

Ще одна можлива причина – різні погляди на фінансове питання. Зокрема, коли хтось один дуже категорично ставиться до теми заощадження.

Цікаво: також на відносини тещі та зятя можуть впливати соціальні стереотипи. Коли вони підсвідомо вже готові, що не можуть мати теплу дружбу.

Як налагодити відносини

Насамперед дуже важливо розпочати відверте спілкування. Потрібно чесно говорити про власні переживання. Наступний крок – пошук компромісу. Дуже важливо проявляти одне до одного повагу та терпимість. А ще – знайти спільні інтереси. Якщо ж нічого не допомагає, саме час звернутися до психолога.