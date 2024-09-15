Прежде всего причиной "побитых горшков" между тещей и зятем могут быть разные взгляды на жизнь. Когда они имеют разные ценности, мечтают о совершенно разном и видят другую перспективу развития в воспитании детей/внуков.

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Какие еще причины могут быть

Также теща может бояться потерять дочь. Особенно, если у нее самой есть определенные претензии к собственной личной жизни. Тогда теща может на подсознательном уровне воспринимать зятя как чужака, который хочет забрать у нее самое дорогое.

Кроме того, теща может волноваться, что зять "ворует" у нее внимание со стороны дочери. Это может спровоцировать волну конфликтов и недоразумений.

Еще одна возможная причина – разные взгляды на финансовый вопрос. В частности, когда кто-то один очень категорично относится к теме сбережения.

Интересно: также на отношения тещи и зятя могут влиять социальные стереотипы. Когда они подсознательно уже готовы, что не могут иметь теплую дружбу.

Как наладить отношения

Прежде всего очень важно начать откровенное общение. Нужно честно говорить о собственных переживаниях. Следующий шаг – поиск компромисса. Очень важно проявлять друг к другу уважение и терпимость. А еще – найти общие интересы. Если же ничего не помогает, самое время обратиться к психологу.