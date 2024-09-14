Свою историю женщина рассказала в сети Reddit, информирует Love 24. С мужем они встретились, когда им было по 18. Когда исполнилось 20, состоялась тайная свадьба.

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Женщина добавила, что мужчина осуществил мечту ее жизни. Она очень хотела стать балериной, однако родители были против. Они не помогли с деньгами на обучение, потому что, во-первых, не имели возможности, а, во-вторых, ввжали это пустой тратой времени. Тогда муж начал работать сверхурочно, чтобы помочь любимой.

В конце концов, женщине удалось осуществить свою мечту. Их жизнь с любимым была просто сказочной. До одного момента.

Как одно сообщение испортило все

Однажды женщина взяла телефон любимого, чтобы посмотреть их совместные фото. К сожалению, там она нашла сообщение, которые перевернули все.

В контакте было мужское имя, но сообщения были немного странные. "Любимый, ты уже дома?", "Напиши мне, когда сможешь". Я проверила номер и сделала скриншот последних сообщений, которые она прислала. Той же ночью, и он начал просить прощения и плакать. Он признался, что это длилось около пяти месяцев,

– рассказала женщина.

Теперь она не знает, что делать. Мужчина заявил, что раскаялся, и умоляет дать их браку второй шанс.