Свою історію жінка розповіла у мережі Reddit, інформує Love 24. З чоловіком вони зустрілися, коли їм було по 18. Коли виповнилося 20, відбулося таємне весілля.

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Жінка додала, що чоловік здійснив мрію її життя. Вона дуже хотіла стати балериною, однак батьки були проти. Вони не допомогли з грошима на навчання, бо, по-перше, не мали можливості, а, по-друге, ввжали це марною витратою часу. Тоді чоловік почав працювати понаднормово, аби допомогти коханій.

Зрештою, жінці вдалося здійснити свою мрію. Їхнє життя з коханим було просто казковим. До одного моменту.

Як одне повідомлення зіпсувало все

Одного разу жінка взяла телефон коханого, щоб подивитися їхні спільні фото. На жаль, там вона знайшла повідомлення, які перевернули все.

В контакті було чоловіче ім'я, але повідомлення були трохи дивні. "Коханий, ти вже вдома?", "Напиши мені, коли зможеш". Я перевірила номер і зробила скриншот останніх повідомлень, які вона надіслала. Тієї ж ночі, і він почав просити вибачення і плакати. Він зізнався, що це тривало близько п'яти місяців,

– розповіла жінка.

Тепер вона не знає, що робити. Чоловік заявив, що розкаявся, й благає дати їхньому шлюбу другий шанс.