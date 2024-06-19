У яких ситуаціях виникає втома від партнера

Багато людей хибно вважають, що потрібно весь час проводити з другою половинкою. Мовляв, вам завжди має бути радісно і добре разом, а в іншому випадку – ніяке це не кохання. Психологиня Світлана Олійник пояснила, що насправді все не так.

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Кожна людина іноді хоче бути на одинці, або ж провести час з друзями. Буває, що обійми та поцілунки набридають і це нормально. Ви можете відчувати втому від свого партнера, якщо:

ви обоє працюєте з дому і відповідно весь час проводите разом, або ж ви працюєте на одній роботі, де часто перетинаєтеся;

у вас маленька квартира, де нема місця для особистого простору;

ви ніколи не проводите час окремо, не ходити на зустрічі з подругами чи друзями;

ви скоротили або повністю обмежили спілкування з людьми, які не є спільними друзями або знайомими;

ви перестали приділяти час своїм хобі.

Сигнали про те, що пора збільшити дистанцію, надсилає наш організм. Ви можете відчувати роздратування, небажання торкатися партнера і думати про розрив стосунків.

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Як усе виправити

Поділіться своїми почуттям з партнером, але при цьому обережно добирайте слова. Не кажіть: "Я втомився від тебе". Краще використайте фразу: "Я тебе люблю, але відчуваю, що потребую більше особистого простору". Разом з коханою людиною придумайте спосіб, у який вам буде зручно збільшити дистанцію. Ось декілька з них:

майте регулярний проміжок часу лише для себе, коли кожен з партнерів може займатися тим, чим хоче;

поїдьте на вихідні кудись без партнера;

більше спілкуйтеся з друзями;

якщо є можливість, то знайдіть житло, де у кожного буде більше простору;

іноді спіть в окремих кімнатах.

Не всім підійдуть ці варіанти. Для кожної пари будуть прийнятні свої способи та міра дистанції. Головне, щоб ви відчували свою автономність та роздільність,

– пояснила психологиня.

Важливо розуміти, що дистанція – не назавжди. У вас можуть бути різні періоди і всі вони – нормальні. Крім того, відчувши, що у вас є достатньо особистого простору, згодом ви можете стати навіть ближчими.