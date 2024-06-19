Агенції з підбору пари переживають справжній бум

Молодь все частіше звертається у спеціальні агенції з підбору вдалих кандидатів для романтичних стосунків. Так вони прагнуть зекономити свій час.

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Сервіси пошуку подружжя спостерігають сплеск серед людей покоління Z, які підписуються на їхні події.

Ще ніколи сватання у США не було таким популярним. Попит на цю послугу дуже виріс,

– розповів директор сервісу для пошуку пари Tawkify Адам Коен-Аслаті.

Інша американська компанія з пошуку партнерів повідомила, що за 2023 рік кількість їхніх клієнтів покоління Z збільшилася у 5 разів. Засновниця агенції, яка організовує швидкісні побачення, Ембер Солетті також помітила значне зростання кількості молоді на їхніх побаченнях.

"Якщо ти просто ходиш на побачення за побаченням, то це здається нескінченними можливостями, але насправді ти швидше вигориш. Все тому, що ти просто ходиш на купу випадкових невдалих побачень, отримуєш негативний досвід і витрачаєш багато часу і грошей", – пояснила експертка зі стосунків Джудід Готтесман.

Дослідження Forbes Health показало, що 78% опитаних людей відчувають втому від додатків для знайомств. Найбільше люди почуваються пригніченими через фейкові сторінки, поганий зв'язок і розчарування людьми.