Як підлітки звели своїх батьків разом

Сини Бріттані та Джейсона вже багато років дружать. Хлопці практично нерозлучні, адже весь час проводять разом.

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У підлітків була мрія – стати зведеними братами, то ж хлопці вирішили взятися за її реалізацію й створили секретний план. Кожного разу, коли підлітки проводили час разом, то робили так, аби їхні батьки випадково зустрілися, коли будуть їх забирати.

Хлопці поставили собі за мету змусити нас з Джейсоном говорити кожного разу, коли ми підвозили або забирали їх,

– розповіла Бріттані.

Оскільки діти постійно були разом, то між Бріттані та Джейсоном також виникли дружні стосунки. Якось чоловік запросив жінку на побачення, і так їхня дружба переросла у романтику.



План підлітків спрацював – їхні батьки закохалися / Скриншот з відео

Батьки-одинаки зустрічалися кілька місяців і врешті Джейсон вирішив освідчитися коханій. Підлітки були на сьомому небі від щастя, адже їхній план – спрацював. 15 квітня цього року пара одружилася. До вівтаря Бріттані вели її син та син Джейсона. Хлопці були одягнені в однакове вбрання й мали чудовий вигляд.



Найкращі друзі здійснили свою мрію й одружили батьків / Скриншот з відео

Тепер Бріттані і Джейсон вдячні синам за те, що вони підштовхнули їх до стосунків.

Відсутні частинки головоломки нарешті всі на своїх місцях. Усе тому, що двоє дурників підштовхнули нас спробувати. Не всі історії кохання пишуться однаково. У нашій є вирвані сторінки та відсутні розділи. Але це моя улюблена історія кохання за всі часи, і я люблю жити з тобою,

– сказала Бріттані.

Та найщасливішими у цій історії є двоє підлітків, які здійснили свою мрію.