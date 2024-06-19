Агентства по подбору пары переживают настоящий бум

Молодежь все чаще обращается в специальные агентства по подбору удачных кандидатов для романтических отношений. Так они стремятся сэкономить свое время.

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Сервисы поиска супругов наблюдают всплеск среди людей поколения Z, которые подписываются на их события.

Еще никогда сватовство в США не было таким популярным. Спрос на эту услугу очень вырос,

– рассказал директор сервиса для поиска пары Tawkify Адам Коэн-Аслати.

Другая американская компания по поиску партнеров сообщила, что за 2023 год количество их клиентов поколения Z увеличилось в 5 раз. Основательница агентства, которая организует скоростные свидания, Эмбер Солетти также заметила значительный рост количества молодежи на их свиданиях.

"Если ты просто ходишь на свидание за свиданием, то это кажется бесконечными возможностями, но на самом деле ты скорее выгоришь. Все потому, что ты просто ходишь на кучу случайных неудачных свиданий, получаешь негативный опыт и тратишь много времени и денег", – объяснила эксперт по отношениям Джудид Готтесман.

Исследование Forbes Health показало, что 78% опрошенных людей испытывают усталость от приложений для знакомств. Больше всего люди чувствуют себя подавленными из-за фейковых страниц, плохой связи и разочарования людьми.