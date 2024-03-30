Ван Гог закохувався декілька разів. Однак всі історії мали нещасливі фінали. Зрештою, художник так і не одружився. Він прожив коротке й складне життя, яке, за найпоширенішою версією, завершив сам – у віці 37 років. Хоча біографи Стівен Найфех і Грегорі Вайт Сміт ставлять самогубство художника під сумнів й заявляють, що він міг стати жертвою нападу.

Зверніть увагу У голосі жила українська магія, а в серці – кохання: яким було особисте життя Квітки Цісик

Love 24 розповідає, що відомо про особисте життя геніального художника.

Кого кохав Вінсент ван Гог

Біографи зауважують, що ван Гог закохувався часто й пристрасно. Зазвичай його обраниці не відповідали художнику взаємністю. Найчастіше увагу ван Гога привертали жінки, які перебували у складних життєвих обставинах. Наче останній романтик з лицарських романів він прагнув врятувати прекрасну леді.

Упродовж життя ван Гог страждав від проблем з ментальним здоров'ям. А нещасливі закоханості лише підкидали жарини у полум'я. Біографи зауважують, що ще у дуже молодому віці ван Гог освідчувався принаймні двічі й щоразу отримував відмову. Однак імен цих жінок історія не зберегла.

Епічним коханням у житті ван Гога стала його кузина Кі Вос-Стрікер. Жінка була на 8 років старшою за художника й на той час, коли ван Гог закохався, вже овдовіла. Вони проводили разом час. Зокрема, ходили на прогулянки. Вінсент не тямився від щастя. Він мріяв про сім'ю, але коли освідчився, Кі відповіла "ні". За деякими версіями, вона навіть заявила, що радше кинеться у вогонь, аніж піде під вінець з ван Гогом.



Ван Гог все життя шукав кохання, а тепер його шукають на картинах художника / Unsplash

Відмова коханої розбила Вінсенту серце. Від розпачу він навіть намагався завдати собі фізичної шкоди. Однак, на щастя, батько вчасно зупинив.

Ще однією коханою ван Гога, чиє ім'я нам відоме, стала Сієн Горнік. Коли вони зустрілися, жінка була повією й чекала на дитину. Декілька років пара пробула разом. Ван Гог навіть навчав кохану живопису. Однак, зрештою, ці стосунки закінчилися крахом. Між Вінсентом та Сієн раз у раз спалахували сварки. Зрештою, ван Гог покинув кохану. А через декілька років вона наклала на себе руки.

Перебуваючи у Парижі, ван Гог зустрічає модель Агостіну Сегаторі. Вона була власницею Café du Tambourin, де художник виставляв свої роботи. Ван Гог захоплюється красунею-італійською й навіть малює її портрет. Однак ця магія триває лише упродовж декількох місяців.

Останнім коханням ван Гога, вочевидь, стає юна Маргарет Гаше. Її батько лікував художника в останні місяці його життя. Юна романтично налаштована дівчина почувається закоханою у живопис та… самого ван Гога. Художник пише їй поетичні листи. Однак батько Гаше був категорично проти цих стосунків. Вони закінчуються фактично й не розпочавшись. Варто зауважити, що Маргарет так і не вийшла заміж. Можливо, кохання до Вінсента у її серці так і не згасло.