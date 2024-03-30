Ван Гог влюблялся несколько раз. Однако все истории имели несчастливые финалы. В конце концов, художник так и не женился. Он прожил короткую и сложную жизнь, которую, по самой распространенной версии, завершил сам – в возрасте 37 лет. Хотя биографы Стивен Найфех и Грегори Уайт Смит ставят самоубийство художника под сомнение и заявляют, что он мог стать жертвой нападения.

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Кого любил Винсент ван Гог

Биографы отмечают, что ван Гог влюблялся часто и страстно. Обычно его избранницы не отвечали художнику взаимностью. Чаще всего внимание ван Гога привлекали женщины, которые находились в сложных жизненных обстоятельствах. Как последний романтик из рыцарских романов он стремился спасти прекрасную леди.

В течение жизни ван Гог страдал от проблем с ментальным здоровьем. А несчастливые влюбленности только подбрасывали угольки в пламя. Биографы отмечают, что еще в очень молодом возрасте ван Гог делал предложение по крайней мере дважды и каждый раз получал отказ. Однако имен этих женщин история не сохранила.

Эпической любовью в жизни ван Гога стала его кузина Ки Вос-Стрикер. Женщина была на 8 лет старше художника и в то время, когда ван Гог влюбился, уже овдовела. Они проводили вместе время. В частности, ходили на прогулки. Винсент не мог прийти в себя от счастья. Он мечтал о семье, но когда сделал предложение, Ки ответила "нет". По некоторым версиям, она даже заявила, что скорее бросится в огонь, чем пойдет под венец с ван Гогом.



Ван Гог всю жизнь искал любовь, а теперь ее ищут на картинах художника / Unsplash

Отказ любимой разбил Винсенту сердце. От отчаяния он даже пытался нанести себе физический вред. Однако, к счастью, отец вовремя остановил.

Еще одной возлюбленной ван Гога, чье имя нам известно, стала Сиен Горник. Когда они встретились, женщина была проституткой и ждала ребенка. Несколько лет пара пробыла вместе. Ван Гог даже обучал возлюбленную живописи. Однако, в конце концов, эти отношения закончились крахом. Между Винсентом и Сиен то и дело вспыхивали ссоры. В конце концов, ван Гог покинул любимую. А через несколько лет она покончила с собой.

Находясь в Париже, ван Гог встречает модель Агостину Сегатори. Она была владелицей Café du Tambourin, где художник выставлял свои работы. Ван Гог увлекается красавицей-итальянской и даже рисует ее портрет. Однако эта магия длится лишь в течение нескольких месяцев.

Последней любовью ван Гога, очевидно, становится юная Маргарет Гаше. Ее отец лечил художника в последние месяцы его жизни. Юная романтически настроенная девушка чувствует себя влюбленной в живопись и ... самого ван Гога. Художник пишет ей поэтические письма. Однако отец Гаше был категорически против этих отношений. Они заканчиваются фактически и не начавшись. Стоит заметить, что Маргарет так и не вышла замуж. Возможно, любовь к Винсенту в ее сердце так и не угасла.