Ми відчували, що тонемо: Вікторія та Девід Бекхем відверто розповіли про кризу після зради

Вікторія Бекхем уперше розповіла про те, як пережила зраду свого чоловіка Девіда Бекхема. Вона зізналася, що це були найважчі місяці у її житті.

Відверте зізнання жінка зробила для документального фільму про життя та футбольну кар'єру Девіда. Сам Бекхем зізнався, що досі не розуміє, як вони змогли подолати сімейну кризу.

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У 2003 році Девід Бекхем отримав вигідну пропозицію від мадридського "Реалу" і став гравцем нового у своїй кар'єрі клубу. Тоді футболіст переїхав до Іспанії, а його дружина Вікторія та діти залишилися у Великій Британії.

"Коли я вперше переїхав до Іспанії, це було дуже важко. Оскільки протягом тривалого часу я був частиною клубу та сім'ї. За одну ніч мене продають, наступної хвилини я опиняюся у місті, мовою якого не володію. Найважливіше, що тоді не було моєї сім'ї поруч", – розповів Девід.

Адаптуватися у новому місті Бекхему допомагала його асистентка Ребекка Лус. І за декілька місяців у ЗМІ з'явилася сенсаційна інформація про їхній роман. Вікторія забрала дітей та прилетіла до чоловіка в Іспанію. Жінка зізналася, що це були найважчі місяці у її житті. Вони з Девідом не відчували себе парою.

Щоразу, коли ми прокидалися, відчували, що є щось інше. Ми обоє тоді відчували, що не втрачаємо одне одного, а тонемо,

– відверто сказав Девід Бекхем.

Чоловік пригадав, як боявся грати у футбол. Він відчував якусь фізичну хворобу і щоразу мав себе змушувати приходити на майданчик.

Натомість Вікторія розпочала боротьбу за родину. Під пильним наглядом папараці вона займалася дітьми, влаштовувала їх у школу. Пара придбала новий будинок, який жінка самотужки облаштовувала. В Мадриді у Бекхемів народився тертій син Круз.

Я не можу сказати як саме це вплинуло на мене і як мені було тоді важко,

– зізналася Вікторія.

Зрештою пара змогла подолати свою кризу. Значним полегшенням у їхніх стосунках став переїзд до Лос-Анджелеса. Бекхем називає його "реабілітацією" та місцем, де вони з дружиною нарешті знайшли спокій.

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