Звісно, що це складний період для життя обох партнерів, випробування, яке проходять далеко не всі. У будь-яких стосунках буває важко, але якщо з'являється прірва, то вона може призвести до зради або іншої деструктивної поведінки.

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Що може стати причиною зради

Нудьга. Партнери прагнуть, щоб їх постійно розважали, обожнювали. Це певна емоційна незрілість, яка негативно впливає на стосунки у парі.

Партнери прагнуть, щоб їх постійно розважали, обожнювали. Це певна емоційна незрілість, яка негативно впливає на стосунки у парі. Поява провокаційних факторів. Таке також трапляється у незрілих партнерів, які шукають привід, щоб звільнитися від обов'язків.

Таке також трапляється у незрілих партнерів, які шукають привід, щоб звільнитися від обов'язків. Незрілість партнера. Однак не варто забувати, що, пов'язуючи себе з незрілою людиною, часто ми теж є незрілими.

Однак не варто забувати, що, пов'язуючи себе з незрілою людиною, часто ми теж є незрілими. Недостатня кількість уваги. Часто відповідальними за зраду є обидва партнери – недостатньо часу, проведеного разом, недостатній прояв емоцій, відсутність сексу.

Як пережити зраду

Часто люди не приділяють цій проблемі стільки часу, скільки вона потребує. Якщо партнер повертається у стосунки, то багато хто поспішає продовжувати їх, ховаючи свій біль. Людина може роками таємно мучитися від того, що їй погано, чим буде лише отруювати стосунки.

Щоб відновити емоційний зв'язок між партнерами, важливо пробачити, пережити та відпустити ту ситуацію. Лише так відновиться довіра. В іншому випадку можна скільки завгодно говорити, що все минуло, однак людина, яка не пережила зраду коханого чи коханої, в будь-який момент може вибухнути гнівом і сльозами.



Як пережити зраду / Фото Canva

Пережиття зради – це надзвичайна робота насамперед над собою. Партнер, який зрадив, може хоч тисячу разів попросити вибачення, благати про прощення, але якщо не буде довіри, то й відновити стосунки не вдасться.

Якщо вас зрадили, не бійтеся розповісти партнеру про почуття, які доводиться переживати. Він має зрозуміти, що відбувається у вас на душі. Так, це боляче, але якщо ви вирішили залишитися разом – то це знак того, що готові працювати. Будьте готові до того, що відновлення довіри – довгий і морально важкий процес. Однак, якщо у вашій парі все ще є кохання, то ви зможете впоратися.

Не тисніть одне на одного, підтримуйте, вислуховуйте. Якщо вам не вдається прожити це та зблизитися самостійно, то може допомогти парна психотерапія.