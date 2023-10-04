Откровенное признание женщина сделала для документального фильма о жизни и футбольной карьере Дэвида. Сам Бекхэм признался, что до сих пор не понимает, как они смогли преодолеть семейный кризис.

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Работа ради семьи

В 2003 году Дэвид Бекхэм получил выгодное предложение от мадридского "Реала" и стал игроком нового в своей карьере клуба. Тогда футболист переехал в Испанию, а его жена Виктория и дети остались в Великобритании.

"Когда я впервые переехал в Испанию, это было очень тяжело. Поскольку в течение длительного времени я был частью клуба и семьи. За одну ночь меня продают, в следующую минуту я оказываюсь в городе, где не знаю языка. Самое важное, что тогда не было моей семье рядом", – рассказал Дэвид.

Адаптироваться в новом городе Бекхэму помогала его ассистентка Ребекка Лус. И через несколько месяцев в СМИ появилась сенсационная информация об их романе. Виктория забрала детей и прилетела к мужу в Испанию. Женщина призналась, что это были самые трудные месяцы в ее жизни. Они с Дэвидом не чувствовали себя парой.

Каждый раз, когда мы просыпались, чувствовали, что есть что-то другое. Мы оба тогда чувствовали, что не теряем друг друга, а тонем,

– откровенно сказал Дэвид Бекхэм.

Мужчина вспомнил, как боялся играть в футбол. Он чувствовал какую-то физическую болезнь и каждый раз должен был заставлять себя приходить на площадку.

Виктория же начала борьбу за семью. Под пристальным наблюдением папарацци она занималась детьми, устраивала их в школу. Пара приобрела новый дом, который женщина самостоятельно обустраивала. В Мадриде у Бекхэмов родился тертий сын Круз.

Я не могу сказать как именно это повлияло на меня и как мне было тогда тяжело,

– призналась Виктория.

В конце концов, пара смогла преодолеть свой кризис. Значительным облегчением в их отношениях стал переезд в Лос-Анджелес. Бекхэм называет его "реабилитацией" и местом, где они с женой наконец обрели покой.

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