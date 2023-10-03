СМИ сообщают, что молодожены праздновали в кругу родных и друзей. Аня была в длинной фате от Dior, изготовленной по заказу и украшенной цветами и маленькой птичкой. Рассказываем историю знакомства новой звездной семьи.

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Вместе за чтением

Аня и Малкольм познакомились в марте 2021 года на премьере сериала "Ферзевый гамбит". Через два дня музыкант написал песню и посвятил ее актрисе.

"Очень хочу увидеть тебя снова" – так называлась композиция и не сложно догадаться, что Макрей мечтал о второй встрече с Тейлор-Джой. Через месяц после первой встречи, Аня в одном из своих интервью упомянула о своем партнере, но не называла конкретное имя.

Только через год после знакомства Аня и Малкольм впервые публично появились вместе на вечеринке Vanity Fair Oscar. А впоследствии мужчина в своей Инстаграме опубликовал общий снимок, где написал, что "гордится этой девочкой".

В апреле актриса признавалась одному изданию, что ей очень удобно со своим избранником. Ибо, наконец, она нашла того, кто будет сидеть молча вместе с ней во время чтения.

Я сказала своему партнеру, что это мое хобби. Я люблю читать. Ему это понравилось, потому что он такой же. Нам фактически 80 лет и 7 одновременно, и это работает очень хорошо,

– отметила она.