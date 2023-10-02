В интервью музыкальному продюсеру и радиоведущему Евгению Фешаку, Светлана рассказала об отношениях с мужем после рождения третьего ребенка. Звезда призналась, что у супругов нет времени на романтические свидания.

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Светлана Тарабарова об отношениях с мужем

В рамках рубрики "33 вопроса" певица рассказала, что главный акцент они делают на воспитании детей и профессиональной деятельности.

Но мы стараемся его (время – 24 Канал) находить. Пока выходит не очень, честно скажу. Но нам повезло, что мы работаем вместе. И когда мы едем на концерт, это, считай, наш семейный отпуск… В последнее время это только объятия на кухне после того, как ты вложил миллион и тысячу ребенка,

– сказала она.

По словам Светланы, хоть у мужчины Алексея – железная выдержка, он не всегда выдерживает ее психоэмоциональное состояние.

"Я бываю очень часто грустной.

– Ты очень грустная, или психичка?

– Нет, психичка уже нет. Может лет 5-7 назад да. На это уже нет сил, честно. А раньше могла бы устроить скандал.

– А из-за чего?

– Только из-за работы. Только это меня беспокоит больше всего. Мы же работаем вместе, поэтому скандалы только из-за этого", – говорит звезда.

Что касается воспитания детей, то супруги большое внимание уделяют советам психологов и договариваются делать все родительские дела вместе. "Раньше разделяли (работу и жизнь – 24 Канал), но когда у тебя трое детей, и ты целый день занимаешься и детьми, и работой – ты тупо ничего не успеваешь. Поэтому единственное время, когда вы видитесь и можете нормально поговорить – это когда все ложатся спать. Но, честно, в последнее время скандалов таких нет. Нет сил, все чувствуют бешеную усталость. Есть просто список задач. У Леши есть такой блокнот, мы садимся: я начинаю наваливать свои вопросы, он свои. Мы просто все выписываем и начинаем просто вычеркивать по одному".

Светлана Тарабарова об отношениях с мужчиной: смотрите видео