Психологиня Наталія Гаріна зауважила, що діти є дуже чутливими до емоційного клімату у родині. Вони відразу відчують, коли щось – не гаразд. Навіть, якщо батьки з усіх сил намагаються приховати правду.

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Як шлюб заради дітей руйнує їхнє життя

За словами психологині, шлюб заради дітей:

  • підвищує у них рівень стресу;
  • провокуєп проблеми з поведінкою та навчанням.
  • має негативний вплив на їхнє майбутнє сприйняття стосунків.

Дивлячись на таких батьків, які залишаються разом лише заради своїх нащадів, діти розуміють: емоційної близькості може й не бути, тим часом конфлікти та неприязнь у стосунках – норма, а свої потреби можна ігнорувати, аби іншим було добре.


Шлюб заради дітей може зруйнувати їхнє майбутнє / Unsplash

Яка альтернатива

Замість того, щоб з останніх сил чіплятися за старі стосунки, найкраще обрати варіант, який буде комфортним для всіх. Зокрема, мовиться про:

  • мирне розлучення;
  • спільне виховання дітей;
  • психотерапія для батьків та дітей.