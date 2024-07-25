Психологиня Наталія Гаріна зауважила, що діти є дуже чутливими до емоційного клімату у родині. Вони відразу відчують, коли щось – не гаразд. Навіть, якщо батьки з усіх сил намагаються приховати правду.

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Як шлюб заради дітей руйнує їхнє життя

За словами психологині, шлюб заради дітей:

підвищує у них рівень стресу;

провокуєп проблеми з поведінкою та навчанням.

має негативний вплив на їхнє майбутнє сприйняття стосунків.

Дивлячись на таких батьків, які залишаються разом лише заради своїх нащадів, діти розуміють: емоційної близькості може й не бути, тим часом конфлікти та неприязнь у стосунках – норма, а свої потреби можна ігнорувати, аби іншим було добре.



Шлюб заради дітей може зруйнувати їхнє майбутнє / Unsplash

Яка альтернатива

Замість того, щоб з останніх сил чіплятися за старі стосунки, найкраще обрати варіант, який буде комфортним для всіх. Зокрема, мовиться про: