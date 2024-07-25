Психолог Наталья Гарина заметила, что дети очень чувствительны к эмоциональному климату в семье. Они сразу почувствуют, когда что-то – не в порядке. Даже, если родители изо всех сил пытаются скрыть правду.
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Как брак ради детей разрушает их жизнь
По словам психолога, брак ради детей:
- повышает у них уровень стресса;
- провоцирует проблемы с поведением и обучением.
- имеет негативное влияние на их будущее восприятие отношений.
Глядя на таких родителей, которые остаются вместе только ради своих потомков, дети понимают: эмоциональной близости может и не быть, тем временем конфликты и неприязнь в отношениях – норма, а свои потребности можно игнорировать, чтобы другим было хорошо.
Брак ради детей может разрушить их будущее / Unsplash
Какая альтернатива
Вместо того, чтобы из последних сил цепляться за старые отношения, лучше выбрать вариант, который будет комфортным для всех. В частности, говорится о:
- мирном разводе;
- совместном воспитании детей;
- психотерапии для родителей и детей.