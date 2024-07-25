Психолог Наталья Гарина заметила, что дети очень чувствительны к эмоциональному климату в семье. Они сразу почувствуют, когда что-то – не в порядке. Даже, если родители изо всех сил пытаются скрыть правду.

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Как брак ради детей разрушает их жизнь

По словам психолога, брак ради детей:

повышает у них уровень стресса;

провоцирует проблемы с поведением и обучением.

имеет негативное влияние на их будущее восприятие отношений.

Глядя на таких родителей, которые остаются вместе только ради своих потомков, дети понимают: эмоциональной близости может и не быть, тем временем конфликты и неприязнь в отношениях – норма, а свои потребности можно игнорировать, чтобы другим было хорошо.



Брак ради детей может разрушить их будущее / Unsplash

Какая альтернатива

Вместо того, чтобы из последних сил цепляться за старые отношения, лучше выбрать вариант, который будет комфортным для всех. В частности, говорится о: