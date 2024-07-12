По словам Треверса, проверить это можно буквально за несколько минут. Есть 3 самых популярных способа.

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Как проверить, можете ли вы с бывшим или бывшей быть друзьями

Первый способ

Спросите себя: были ли вы с бывшим любимым или любимой друзями до того, как между вами вспыхнул роман. Ученые из Университета штата Иллинойс провели соответствующее исследование. Оно показало: бывшие партнеры или партнерши имеют гораздо больше шансов остаться друзьями после завершения отношений, если они были ими до начала романтики.



Дружба между бывшими – возможна / Unsplash

Второй способ

Если бывший или бывшая предлагает остаться друзьями, проверьте, какие у него или нее мотивы. По данным журнала Personal Relationships, есть четыре основных: безопасность, практичность, вежливость, романтические желания. Если мотивом является последний пункт, дружба вряд ли продлится долго. Больше всего шансов имеют те, у кого желание оставаться друзьями определяет мотив безопасности.

Третий способ

Выясните, почему вы хотите остаться друзьями. Исследования показывают, что именно партнеры или партнерши, которые инициируют разрыв, с большей вероятностью захотят остаться друзьями.