Принято считать, что запреты в паре ведут к краху отношений. Однако Love 24 рассказывает, от чего лучше всего отказаться, чтобы любовь цвела, а взаимное уважение – только крепло.

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Что должно стать табу в отношениях

Психологи отмечают: худшее, что можно сделать для своих отношений – выяснять их публично. Во-первых, это – унижение для вашего партнера или партнерши. Во-вторых, публичные выяснения создают максимально дискомфортную ситуацию для людей рядом. Двое влюбленных, которые обмениваются шпильками и переходят к ссоре в гостях, – забавная идея для семейных скетчей в тиктоке и абсолютный провал – в реальной жизни.



Выяснять отношения публично точно не стоит / Unsplash

Уровень стресса для всех будет только расти. Можно поспорить, что и партнер или партнерша, который начал выяснять отношения, будет чувствовать себя "не в своей тарелке". В целом в паре это может привести к снижению самооценки и возникновению недоверия. Любимый человек подсознательно будет ждать момент, когда его снова будут пытаться задеть публично.

Лучше – обсудить все "острые" вопросы наедине. Тогда отношения будут иметь будущее.