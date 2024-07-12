За словами Треверса, перевірити це можна буквально за декілька хвилин. Є 3 найпопулярніші способи.

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Як перевірити, чи ви з колишнім або колишньою можете бути друзями

Перший спосіб

Запитайте себе: чи були ви з колишнім коханим або коханою друзями до того, як між вами спалахнув роман. Вчені з Університету штату Іллінойс провели відповідне дослідження. Воно показало: колишні партнери або партнерки мають набагато більше шансів залишитися друзями після завершення стосунків, якщо вони були ними до початку романтики.



Дружба між колишніми – можлива / Unsplash

Другий спосіб

Якщо колишній або колишня пропонує залишитися друзями, перевірте, які у нього або неї мотиви. За даними журналу Personal Relationships, є чотири основні: безпека, практичність, ввічливість, романтичні бажання. Якщо мотивом є останній пункт, дружба навряд чи триватиме довго. Найбільше шансів мають ті, у кого бажання залишатися друзями визначає мотив безпеки.

Третій спосіб

З'ясуйте, чому ви хочете залишитися друзями. Дослідження показують, що саме партнери або партнерки, які ініціюють розрив, з більшою ймовірністю захочуть залишитися друзями.