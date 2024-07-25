Деякі міста та локації буквально створенні для романтики. Побувати там – наче відвідати резиденцію Купідона. Love 24 розповідає, куди вирушити, щоб провести час з максимальною атмосферою.

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Куди найкраще вирушити на побачення

Озеро Комо.

Одна з найромантичніших локацій Європи, розташована у самому серці Північної Італії. Смарагдове озеро в ореолі альпійських краєвидів – ідеальне місце, щоб розділити щасливу мить з коханою людиною. Легенда каже: якщо освідчитися під зорями Комо, шлюб неодмінно буде щасливим.



Комо славиться романтичним вайбом / Unsplash

Париж

Місто, яке не потребує особливих романтичних представлень. Щороку туди приїжджають сотні закоханих з різних куточків світу, аби прогулятися Монмартром, побачити, як запалює свої вогні Ейфелева вежа, влаштувати романтичний пікнік на березі Сени та сходити разом у Лувр.



Париж не втрачає свою романтику у всі сезони / Unsplash

Прага

Злата Прага створена для особливих моментів та вічних обітниць. Карлів міст за свою історію бачив тисячі освідчень. А Староміська площа чула мільйони романтичних зізнань. І, звичайно, романтичний must have –піднятися разом до Градчан й милуватися позолоченими дахами старого міста.



Прага колекціонує романтичні легенди / Unsplash

Верона

Романтична "столиця" світу. Саме там Вільям Шекспір поселив найвідоміших коханців в історії людства: Ромео і Джульєтту. А зараз закохані приїжджають у дворик Джульєтти, аби загадати своє бажання й зробити лав сторі незабутньою.