Некоторые города и локации буквально созданы для романтики. Побывать там – как посетить резиденцию Купидона. Love 24 рассказывает, куда отправиться, чтобы провести время с максимальной атмосферой.
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Куда лучше всего отправиться на свидание
Озеро Комо.
Одна из самых романтичных локаций Европы, расположена в самом сердце Северной Италии. Изумрудное озеро в ореоле альпийских пейзажей – идеальное место, чтобы разделить счастливый миг с любимым человеком. Легенда говорит: если сделать предложение под звездами Комо, брак непременно будет счастливым.
Комо славится романтическим вайбом / Unsplash
Париж
Город, который не нуждается в особых романтических представлениях. Ежегодно туда приезжают сотни влюбленных из разных уголков мира, чтобы прогуляться по Монмартру, увидеть, как зажигает свои огни Эйфелева башня, устроить романтический пикник на берегу Сены и сходить вместе в Лувр.
Париж не теряет свою романтику во все сезоны / Unsplash
Прага
Злата Прага создана для особых моментов и вечных обетов. Карлов мост за свою историю видел тысячи признаний. А Староместская площадь слышала миллионы романтических признаний. И, конечно, романтический must have – подняться вместе к Градчанам и любоваться позолоченными крышами старого города.
Прага коллекционирует романтические легенды / Unsplash
Верона
Романтическая "столица" мира. Именно там Уильям Шекспир поселил самых известных любовников в истории человечества: Ромео и Джульетту. А сейчас влюбленные приезжают во дворик Джульетты, чтобы загадать свое желание и сделать лав стори незабываемой.