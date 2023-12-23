Для справжнього кохання роки неважливі: 9 зіркових пар з великою різницею у віці

Стріли Амури не зважають на роки і можуть влучити у людей дуже різного віку. У коханні головне підтримка і взаєморозуміння, а не те, хто коли народився. Аби підтвердити це, ми підготували підбірку зіркових пар, різниця у віці деяких становить навіть 30 років!

Про зіркові пари, яким байдуже на вік, читайте у підбірці 24 Каналу.

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Кріс Еванс та Альба Баптіста

42-річний актор Кріс Еванс старший від своєї коханої Альби Баптісти на 16 років. Нещодавно він офіційно підтвердив, що одружився з колегою по цеху і розповів, що у них було цілих два весілля. Спершу актори побралися на східному узбережжі у Массачусетсі, а за якийсь час зробили ще одну церемонію у Португалії, адже це батьківщина Альби Баптісти і там живуть усі її родичі.



16 років різниці у віці не проблема для Альби Баптісти та Кріса Еванса / Колаж 24 Каналу

Едді Мерфі та Пейдж Батчер

Ця солодка парочка разом вже з 2012 року. Нещодавно 39-річна австралійська модель Пейдж Батчер народила відомому актору Едді Мерфі вже другу дитину. Жінку не турбує те, що коханий старший від неї на 18 років.



Нещодавно Едді Мерфі та Пейдж Батчер узаконили свої стосунки / Фото instagram.com/theshaderoom

Бредлі Купер та Джіджі Хадід

Роман між 48-річним актором Бредлі Купером та 28-річною моделлю Джіджі Хадід закрутилися нещодавно. Однак актор вже купив будинок біля сімейної ферми Джіджі, щоб бути ближчим до родини коханої.

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Брюс Вілліс та Емма Гемінг-Вілліс

Зірка серії фільмів "Міцний горішок" Брюс Вілліс з 2009 року одружений з акторкою та фотомоделлю Еммою Гемінг-Вілліс, яка молодша від нього на 23 роки. Подружжя виховує двох доньок. На початку року стало відомо, що у Брюса діагностували невиліковну хворобу – лобно-скроменеву деменцію. Це складне захворювання, яке вплинуло на всю сім'ю, однак Емма підтримує свого чоловіка.

Дивіться відео з 10 річниці подружжя:

Ніколас Кейдж та Ріко Шібата

59-річний актор Ніколас Кейдж старший від своєї 5-ї дружини – японської акторки Ріко Шібати – майже на 30 років. Вони познайомилися у 2019 році, а у 2021 році – одружилися. Відомо, що Кейдж зробив пропозицію коханій у FaceTime. На другий рік подружнього життя Ріко народила чоловіку доньку.



Ніколас Кейдж з молодою дружиною / Фото Getty Images

Нік Джонас та Пріянка Чопра

Стосунками індійської акторки Пріянки Чопри та американського співака Ніка Джонаса захоплюються багато людей. Закохані довели усім, що ніякі культурні відмінності, відстань чи різниця у віці не можуть стати на заваді справжньому коханню.

Їхнє знайомство розпочалося з того, що у 2016 році Нік написав Пріянці, яка є старшою від нього на 10 років, у твітері. Вони листувалися пів року, а потім зустрілися на вечірці. Після 3 побачень актори почали зустрічатися, а у 2019 році одружилися.

Раян Рейдольс та Блейк Лайвлі

Це акторське подружжя відоме тим, що вони часто люблять пожартувати один з одного. Зірка серіалу "Пліткарка" Блейк Лайвлі молодша від свого чоловіка актора Раяна Рейнольдса на 11 років. Однак вік не завадив знаменитостям створити чудову сім'ю і народити 4 прекрасних дітей.

Джейсон Стетхем та Роузі Гантінгтон-Вайтлі

56-річний британський актор Джейсон Стетхем познайомився з молодшою від нього на 20 років моделлю Роузі Гантінгтон-Вайтлі у 2010 році. Через 6 років чоловік освідчився коханій, а у 2017 році у них народилася перша дитина – син Оскар. Зараз закохані виховують вже двох дітей. Хоча офіційно ця гаряча пара так і не одружилася, це ніяк не заважає їхньому щастю.

Джордж Клуні та Амаль Клуні

62-річний актор Джордж Клуні одружений з 45-річною юристкою та правозахисницею Амаль Клуні з 2014 року. Цей шлюб дуже змінив актора, адже раніше він був популярних голлівудським серцеїдом і не уявляв себе у ролі батька чи чоловіка. Тепер же він разом з дружиною виховує двійнят і вважає себе дуже щасливим у шлюбі.

Якщо ви раптом переймалися через різницю у віці зі своїм партером, то забудьте про це! Головне, щоб ви були щасливі.