Кейт Мідлтон часто фотографують з неймовірно красивою обручкою з великим сапфіром та діамантами. Як так сталося, що її чоловік не носить обручку – читайте далі.

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Вільям просто не любить прикраси

За місяць до королівського весілля палац Сент-Джеймс оголосив, що Вільям не отримає каблучку, коли вони з Кейт будуть оголошувати обітниці. Інсайдери розповіли, що принц просто не любить носити коштовності у повсякденному стилі.

Він не любитель коштовностей. Він ніколи їх не носив. Він вирішив, що не хоче носити їх зараз. Все залежить від особистих уподобань,

– говорили інсайдери.

У 2018 році королівська коментаторка Елоїза Паркер розповіла, що насправді для чоловіків з королівської родини не обов'язково носити обручки. Покійний принц Філіп також її не носив.

"Я думаю, що коли на твоє весілля дивляться мільйони, усі знають, що ти одружений", – додала Паркер.



Обручка помітна лише у Кейт / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Зауважимо, насправді така річ як обручка не робить ваше сімейне життя кращим або щасливішим. Деякі подружні пари відмовилися від цього атрибута.