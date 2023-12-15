У деяких культурах заметіль або злива у день весілля – на щастя. Перевірити це ми, на жаль, не можемо. Однак розповідаємо, як у випадку негоди зберегти гарний настрій та нервові клітини.

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Подбати про план "Б" варто у будь-якому разі. Навіть, якщо прогноз погоди обіцяє +30.

Що ж робити

Насамперед подбати про парасолі для гостей. Чудовим рішенням стануть прозорі – вони дуже гарно виглядатимуть на фото.

Якщо плануєте весілля на свіжому повітрі, організуйте крите місце або намет. 10 з 10 весільних організаторів рекомендують подбати про таке місце захисту від негоди. Навіть якщо концепт вашого свята – 100% просто неба.

Обговоріть план "Б" з людьми, які організовують вам весілля. Без сумніву, вони мають мати досвід роботи, коли з неба падає сніг, дощ чи навіть град, більший за ваші обручки.

Перегляньте портфоліо фотографів, яких збираєтеся запросити на свято. Переконайтеся, що там є світлини, зроблені за різних погодних умов.