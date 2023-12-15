В некоторых культурах метель или ливень в день свадьбы – к счастью. Проверить это мы, к сожалению, не можем. Однако рассказываем, как в случае непогоды сохранить хорошее настроение и нервные клетки.

Обратите внимание Цвет года – персиковый пух: как организовать свадьбу в этом оттенке

Позаботиться о плане "Б" следует в любом случае. Даже если прогноз погоды обещает +30.

Что же делать

В первую очередь позаботиться о зонтах для гостей. Прекрасным решением станут прозрачные – они будут очень хорошо смотреться на фото.

Если планируете свадьбу на свежем воздухе, организуйте крытое место или шатер. 10 из 10 свадебных организаторов рекомендуют позаботиться о таком месте защиты от непогоды. Даже если концепт вашего праздника – 100% под открытым небом.

Обсудите план "Б" с людьми, которые организуют вам свадьбу. Несомненно, они должны иметь опыт работы, когда с неба падает снег, дождь или даже град – больше, чем ваши обручальные кольца.

Просмотрите портфолио фотографов, которых собираетесь пригласить на праздник. Убедитесь, что там есть фотографии, сделанные в разных погодных условиях.