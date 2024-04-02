"Люблю кохати двох одночасно": які знаменитості надали перевагу відкритим стосункам

У сучасному світі багато пар відмовляються від моногамних стосунків. Серед них є й чимало знаменитостей. Про те, хто з зірок вирішив відкрити свої стосунки й чому саме – читайте далі.

Деякі люди зізнаються, що моногамія – не для них. Вони хочуть перебувати у романтичних стосунках одразу з кількома людьми, а не обмежуватися одним партнером.

Читайте також Двічі заручена, але не заміжня: історія кохання Леді Гаги, яка мріє про сім'ю та дітей

Вікторія Маремуха

Українська модель та акторка Вікторія Маремуха відверто говорить про те, що її шлюб з французом Луї – відкритий для інших. Річ у тому, що Луї завжди перебував у відкритих стосунках й колись навіть зрадив Вікторію. Аби уникнути таких ситуацій у майбутньому, закохані вирішили домовитися про все наперед. Тепер вони можуть зустрічатися й спати з іншими людьми, але при цьому й далі бути разом.

Прийняти такий вид стосунків – це складне рішення, це не легше. Тут навпаки, тобі дійсно потрібно довіряти людині, любити її, приймати один одного і довіряти,

– пояснила акторка.



Подружжю комфортніше у відкритих стосунках / Фото з інстаграму Вікторії

Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт

Американський актор Вілл Сміт одружений з Джадою Пінкетт-Сміт вже 27 років, а їхній шлюб вважають одним з найміцніших у Голлівуді. Однак пара вже багато років тому зізналася, що перебуває у відкритих стосунках, адже шлюб – "не в'язниця".

Цікаво З ним я розцвіла, – 29-річна українка розповіла про шлюб з 60-річним німцем

Не можна уникнути того, що природно. Ми можемо з кимось зближуватися,

– казав Вілл.

Кілька місяців тому Джада зізналася, що вже 7 років не живе разом з Віллом. При цьому подружжя не розлучилося, а продовжує працювати над своїми стосунками.



Вілл Сміт та його дружина мають стосунки з іншими людьми / Фото Getty Images

Белла Торн

26-річна акторка та співачка Белла Торн була одружена з музикантом Модом Саном і в той самий час зустрічалася з блогеркою Таною Монжо. На ці стосунки акторка натякнула у 2019 році, коли сказала: "Я люблю кохати двох людей одночасно".

Цікаво Про що говорити на першому побаченні: 10 небанальних запитань

Шейлін Вудлі

Зірка фільму "Дивергент" Шейлін Вудлі зізналася, що у її житті були і моногамні, і немоногамні стосунки. Для акторки дуже важлива свобода вибору, тому її влаштовували два види стосунків.

Джастін Тімберлейк і Джесіка Біл

На початку свого роману актор Джастін Тімберлейк та акторка Джесіка Біл перебували у відкритих стосунках. Їм було складно зберігати вірність, то ж закохані домовилися, що можуть бути з іншими.

Наші стосунки стали ексклюзивними далеко не одразу,

– казав Тімберлейк.

Та з часом закохані зрозуміли, що для щастя їм більше ніхто не потрібен. Вони одружені з 2012 року й виховують двох синів.

Неважливо, який тип стосунків ви обираєте для себе. Головне, аби вони влаштовували вас обох і приносили щастя.