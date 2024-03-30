Подружжя до нестями закохане

Юлія та Міхаль разом вже 6 років. Живуть вони у Німеччині.

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Ще до переїзду Юлія почала вчити німецьку мову. Зараз з чоловіком вона спілкується виключно німецькою. Закохані одружилися в Данії, а тепер щасливо живуть у Німеччині. Вони обожнюють тварин, тому мають двох собак і двох котів.

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Юлія та Міхаель дуже щасливі разом, однак у коментарях незнайомці їм часто дорікають через велику різницю у віці. Міхаель зізнався, що коли у нього виникли почуття до Юлії, він не задумувався про різницю у віці.

Якщо я буду керуватися тільки розумом, то залишуся сам на все життя. Якщо комусь не до вподоби – хай йде на*уй,

– сказав чоловік.

Юлія наголосила, що вони не робили нічого незаконного, адже вона – давно повнолітня. Закоханні вважають, що їм просто заздрять, адже вони розуміють один одного з пів слова.

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Жінка зізналася, що у стосунках з Міхаелем вона по-справжньому розцвіла. Все тому, що коханий постійно мотивує її, робить компліменти та допомагає вирішувати проблеми. А ще Юля та Міхаель майже не сваряться.

Попри те, що багато незнайомців засуджують їх, є й ті користувачі, які щиро захоплюються парою і бажають ще більше кохання.