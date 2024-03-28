У роботі Леді Гага справді неймовірна. Вона щоразу розкривається перед шанувальниками в нових амплуа. Такою різною, як Гага, може бути тільки Гага. Love 24 розбирається, чому в особистому житті у зірки все не так само успішно.

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Кар'єра руйнує стосунки

Леді Гага неодноразово зізнавалася, що її кар'єра та напружений графік негативно впливають на усі стосунки, які у неї були. Щоразу, коли зірка досягала нових висот у кар'єрі – особисте життя розпадалося на друзки.

Моя кар'єра захопила все, а моє особисте життя – це те, на що у мене просто нема часу. Мені дуже сумно від цього. Я продала 10 мільйонів записів – і втратила Метта. Я продала 30 мільйонів записів – і втратила Люка. Я зняла фільм – і втратила Тейлора. Це якийсь цикл. Моє серце розбите,

– зізналася співачка в інтерв'ю.

Зірка відверто говорить про те, що їй не подобається бути самій і вона хоче мати поруч кохану людину.

П'ятирічні стосунки з барменом

На початку своєї кар'єри Леді Гага познайомилася у Нью-Йорку з музикантом та барменом Люком Карлом. Їхні стосунки тривали 5 років – до 2010 року. Після розриву співачка зізнавалася, що була до нестями закохана. У той час їй здавалося, що вона ще ніколи нікого так сильно не кохала. Саме у цих стосунках співачка сформувала себе і набула популярності. Згодом ця історія кохання лягла в основу багатьох ранніх пісень зірки.

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Перше освідчення та розрив

У 2011 році Леді Гага почала зустрічатися з Тейлором Кінні, який зіграв її коханого у кліпі. Через кілька років актор зіграв роль Мейсона Локвуда у популярному серіалі "Щоденники вампіра". Між чоловіком та жінкою виникли не тільки романтичні почуття, а й сильний зв'язок. Леді Гага казала, що Тейлор – її найкращий друг та споріднена душа.

Кінні був єдиним чоловіком, який плакав, коли Гага співала на сцені. Така щирість дуже розчулювала співачку. "Це означає для мене більше, ніж будь-що", – казала Леді Гага.



Леді Гага та Тейлор Кінні / Cкриншот з відео

На День святого Валентина у 2015 році закоханий Кінні освідчився співачці. Леді Гага була дуже щаслива й називала нареченого "любов'ю всього свого життя". Однак у шлюб їхні стосунки не переросли – у липні 2016 року артистка заявила про розрив. Творчим людям було важко поєднувати робочі графіки – Гага працювала над новим альбом, а Кінні – над власним шоу. Їхні стосунки не пережили випробування кар'єрами, і пара почала багато сварилися на тлі цього.

Подейкували, що свій щемливий хіт Million Reasons Гага присвятила саме Кінні. Однак співачка спростувала ці чутки й зазначила, що ця пісня – про всіх чоловіків, які були у її житті.

Леді Гага – Million Reasons: дивіться відео

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Наречена вдруге

У 2017 році Леді Гага заручилася зі своїм агентом Крістіаном Каріно і вже навіть готувалася до весілля. Саме він розділяв з артисткою її успіх після зйомок фільму "Народження зірки" та супроводжував на прем'єрі. Пара видавалася дуже щасливою разом, але у 2019 році вони розірвали заручини.

Просто не вийшло. Стосунки іноді закінчуються. Немає довгої драматичної історії,

– заявляли інсайдери.



Леді Гага та Крістіан Каріно / Фото getworldmedia

Леді Гага та Майкл Поланскі

У 2020 році стало відомо, що співачка перебуває у стосунках з бізнесменом Майклом Поланскі. Закохані разом проводили карантин через коронавірус, а на публіці з'являлися рідко. До речі, спільні знайомі говорили, що Гага і Поланскі "поводяться як подружня пара". Однак бойфренд не покликав Гагу заміж, й у 2023 році пара припинила свої стосунки. Подейкували, що причина в тому, що співачка хотіла створити сім'ю й народити дітей, а Поланскі виявився не готовим до цього. До слова, ще 5 років тому артистка говорила в інтерв'ю, що мріє стати матір'ю.

Хіба це не неймовірно, що ми, жінки, можемо ростити людину всередині себе, а потім випускати її назовні? При цьому наше головне завдання – підтримати її життя,

– підкреслила співачка.



Леді Гага та Майкл Поланскі / Фото з інстаграму співачки

Здавалося б, успіху однієї з найвідоміших виконавиць світу може позаздрити хто завгодно, але сама Леді Гага прагне іншого. Ми сподіваємося, що співачці вдасться знайти справжнє кохання й створити люблячу сім'ю.