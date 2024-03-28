В работе Леди Гага действительно невероятна. Она каждый раз раскрывается перед поклонниками в новых амплуа. Такой разной, как Гага, может быть только Гага. Love 24 разбирается, почему в личной жизни у звезды все не так же успешно.

Читайте также От ярого холостяка до счастливого семьянина: что известно о личной жизни юбиляра Тарантино

Карьера разрушает отношения

Леди Гага неоднократно признавалась, что ее карьера и напряженный график негативно влияют на все отношения, которые у нее были. Каждый раз, когда звезда достигала новых высот в карьере – личная жизнь распадалась.

Моя карьера захватила все, а моя личная жизнь – это то, на что у меня просто нет времени. Мне очень грустно от этого. Я продала 10 миллионов записей – и потеряла Мэтта. Я продала 30 миллионов записей – и потеряла Люка. Я сняла фильм – и потеряла Тейлора. Это какой-то цикл. Мое сердце разбито,

– призналась певица в интервью.

Звезда откровенно говорит, что ей не нравится быть одной и она хочет иметь рядом любимого человека.

Пятилетние отношения с барменом

В начале своей карьеры Леди Гага познакомилась в Нью-Йорке с музыкантом и барменом Люком Карлом. Их отношения продолжались 5 лет – до 2010 года. После разрыва певица признавалась, что была безумно влюблена. В то время ей казалось, что она еще никогда никого так сильно не любила. Именно в этих отношениях певица сформировала себя и приобрела популярность. Впоследствии эта история любви легла в основу многих ранних песен звезды.

Актуально Из платья Versace в футболку и рваные джинсы: в сети бурно обсуждают выступление Леди Гаги

Первое предложение и разрыв

В 2011 году Леди Гага начала встречаться с Тейлором Кинни, который сыграл ее возлюбленного в клипе. Через несколько лет актер сыграл роль Мейсона Локвуда в популярном сериале "Дневники вампира". Между мужчиной и женщиной возникли не только романтические чувства, но и сильная связь. Леди Гага говорила, что Тейлор – ее лучший друг и родственная душа.

Кинни был единственным мужчиной, который плакал, когда Гага пела на сцене. Такая искренность очень умиляла певицу. "Это значит для меня больше, чем что-либо", – говорила Леди Гага.



Леди Гага и Тейлор Кинни / Скриншот из видео

На День святого Валентина в 2015 году влюбленный Кинни сделал предложение певице. Леди Гага была очень счастлива и называла жениха "любовью всей своей жизни". Однако в брак их отношения не переросли – в июле 2016 года артистка заявила о разрыве. Творческим людям было трудно совмещать рабочие графики – Гага работала над новым альбом, а Кинни – над собственным шоу. Их отношения не пережили испытания карьерами, и пара начала много ссорились на фоне этого.

Поговаривали, что свой щемящий хит Million Reasons Гага посвятила именно Кинни. Однако певица опровергла эти слухи и отметила, что эта песня – обо всех мужчинах, которые были в ее жизни.

Леди Гага – Million Reasons: смотрите видео

К теме Байден назначил Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по вопросам культуры

Невеста во второй раз

В 2017 году Леди Гага обручилась со своим агентом Кристианом Карино и уже даже готовилась к свадьбе. Именно он разделял с артисткой ее успех после съемок фильма "Рождение звезды" и сопровождал на премьере. Пара казалась очень счастливой вместе, но в 2019 году они разорвали помолвку.

Просто не получилось. Отношения иногда заканчиваются. Нет длинной драматической истории,

– заявляли инсайдеры.



Леди Гага и Кристиан Карино / Фото getworldmedia

Леди Гага и Майкл Полански

В 2020 году стало известно, что певица находится в отношениях с бизнесменом Майклом Полански. Влюбленные вместе проводили карантин из-за коронавируса, а на публике появлялись редко. Кстати, совместные знакомые говорили, что Гага и Полански "ведут себя как супружеская пара". Однако бойфренд не позвал Гагу замуж, и в 2023 году пара прекратила свои отношения. Поговаривали, что причина в том, что певица хотела создать семью и родить детей, а Полански оказался не готовым к этому. К слову, еще 5 лет назад артистка говорила в интервью, что мечтает стать матерью.

Разве это не невероятно, что мы, женщины, можем растить человека внутри себя, а потом выпускать его наружу? При этом наша главная задача – поддержать его жизнь,

– подчеркнула певица.



Леди Гага и Майкл Полански / Фото из инстаграма певицы

Казалось бы, успеху одной из самых известных исполнительниц мира может позавидовать кто угодно, но сама Леди Гага стремится к другому. Мы надеемся, что певице удастся найти настоящую любовь и создать любящую семью.