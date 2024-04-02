Некоторые люди признаются, что моногамия – не для них. Они хотят находиться в романтических отношениях сразу с несколькими людьми, а не ограничиваться одним партнером.

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Виктория Маремуха

Украинская модель и актриса Виктория Маремуха откровенно говорит о том, что ее брак с французом Луи – открыт для других. Дело в том, что Луи всегда находился в открытых отношениях и когда-то даже изменил Виктории. Чтобы избежать таких ситуаций в будущем, влюбленные решили договориться обо всем заранее. Теперь они могут встречаться и спать с другими людьми, но при этом и дальше быть вместе.

Принять такой вид отношений – это сложное решение, это не легче. Здесь наоборот, тебе действительно нужно доверять человеку, любить его, принимать друг друга и доверять,

– объяснила актриса.



Супругам комфортнее в открытых отношениях / Фото из инстаграма Виктории

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Американский актер Уилл Смит женат на Джаде Пинкетт-Смит уже 27 лет, а их брак считают одним из самых крепких в Голливуде. Однако пара уже много лет назад призналась, что находится в открытых отношениях, ведь брак – "не тюрьма".

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Нельзя избежать того, что естественно. Мы можем с кем-то сближаться,

– говорил Уилл.

Несколько месяцев назад Джада призналась, что уже 7 лет не живет вместе с Уиллом. При этом супруги не развелись, а продолжают работать над своими отношениями.



Уилл Смит и его жена имеют отношения с другими людьми / Фото Getty Images

Белла Торн

26-летняя актриса и певица Белла Торн была замужем за музыкантом Модом Саном и в то же время встречалась с блогером Таной Монжо. На эти отношения актриса намекнула в 2019 году, когда сказала: "Я люблю любить двух людей одновременно".

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Шейлин Вудли

Звезда фильма "Дивергент" Шейлин Вудли призналась, что в ее жизни были и моногамные, и немоногамные отношения. Для актрисы очень важна свобода выбора, поэтому ее устраивали два вида отношений.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

В начале своего романа актер Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил находились в открытых отношениях. Им было сложно хранить верность, поэтому влюбленные договорились, что могут быть с другими.

Наши отношения стали эксклюзивными далеко не сразу,

– говорил Тимберлейк.

Но со временем влюбленные поняли, что для счастья им больше никто не нужен. Они женаты с 2012 года и воспитывают двух сыновей.

Неважно, какой тип отношений вы выбираете для себя. Главное, чтобы они устраивали вас обоих и приносили счастье.