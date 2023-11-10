Пара організувала неймовірне весілля у стилі "Бріджертонів": казкові фото

Закохана пара з Лондона хотіла на своєму весіллі поєднати традиції нареченої з Нігерії та нареченого-британця. Рішення знайшли – свято організували у стилі популярного серіалу "Бріджертони" і доповнили його традиціями африканського народу йоруба. Вийшло – неперевершено!

Тіто та Еван познайомилися у додатку для знайомств ще у 2015 році. Через кілька днів вони обмінялися номерами мобільних телефонів, і Еван запросив дівчину на побачення. Тіто розповіла, що під час першої зустрічі їм було так легко, ніби вони знайомі все життя.

До теми Загублені штани, зіпсовані сукні та вибиті зуби: які катастрофи траплялися на зіркових весіллях

Пара організувала казкове весілля

Через 6 років Еван вирішив освідчитися коханій у розкішному маєтку Thyme у Котсуолдсі. Спершу на закоханих чекав урок кулінарії, а за обідом Еван запропонував Тіто одружитися.

Пара одразу почала планувати весілля. Вони мріяли поєднати дві культури – британську Евана та нігерійську Тіто. Тому свято вирішили зробити в стилі популярного серіалу Netflix "Бріджертони" і поєднати це з традиціями народу йоруба.

На весілля запросили 80 людей, а святкувати вирішили у заміській садибі Somerly House у Гемпширі. Локацію молодята обрали з першого погляду – маєток їх зачарував. Його архітектура неймовірна – вітражі, високі стелі, багато картин. Усе це – на фоні сільської місцевості.

У нас перехопило подих. Побачивши маєток, ми одразу зрозуміли, що саме тут хочемо одружитися,

– розповіла Тіто.



Наречені одразу обрали локацію для святкування / Фото Brittany Painter

Читайте також "Це якесь божевілля": пара одружилася у паризьких катакомбах

Наречені разом з друзями залишилися ночувати перед весіллям у маєтку. Зранку у Тіто був красивий ранок нареченої з подругами. Для фотосесії всі одягнули шовкові піжами. Весільну сукню Тіто обрала ніжну та романтичну, головний акцент був на об'ємних рукавах.

Неймовірний ранок нареченої / Фото Brittany Painter

Початок нових стосунків – трепетний момент. Почуватися в цей час більш захищено можна з презервативами Durex®. Вже понад 90 років бренд покращує якість та створює нові продукти, серед яких ви знайдете ті, що підходять саме вам та вашому партнеру.

Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Extra Safe (максимальна надійність), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Кольори весілля були пастельними, як і у "Бріджертонах". Подружки нареченої одягнули сукні різних кольорів, але виглядало це дуже гармонійно.



Кольорова гама на весіллі була дуже гармонійною / Фото Brittany Painter

Погода в особливий день була сонячною і теплою, то ж церемонію молодята організували в саду. Під руку наречену до Евана вели і батько, і мати. Вони обидвоє одягнули традиційний одяг йоруба. Батьки Евана були одягнені у класичний одяг, чим нагадували героїв "Бріджертонів". Таке поєднання стилів зробило весілля Евана та Тіто дійсно особливим та автентичним.

Банкет відбувся в середині маєтку. Велика кімната була заповнена картинками й прикрашена квітами. Весілля й справді було наче з серіалу.

Весілля у стилі "Бріджертонів" / Фото Brittany Painter

На вечірньому святкуванні у закоханих були традиції йоруба. Тіто та Еван змінили своє вбрання на традиційний одяг народу.

Тіто й Еван в одязі йоруба / Фото Brittany Painter

Тіто та Еван переконані, що їхнє весілля було ідеальним й пройшло за планом. У медовий місяць молодята відправилися на Сицилію.