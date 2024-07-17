Гості пішли з нудного весілля
Цією історією гостя весілля, назвемо її Анна, анонімно поділилася у мережі. Вона хотіла, щоб люди її підтримали, а натомість нарвалася на хейт.
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Анна розповіла, що з нетерпінням чекала на весілля подруги з коледжу, адже у них з чоловіком нарешті б з'явився час побути вдвох. Вони залишили дітей на бабусю і дідуся і поїхали на кілька днів в інше місто.
Весілля відбувалося у розкішному особняку, який молодята орендували до ранку. Наступного дня вони мали вирушити у весільну подорож. Однак з'ясувалося, що не весіллі взагалі нема алкоголю. Річ у тому, що наречений вже 2 роки не вживає алкоголь, наречена вирішила підтримати коханого, тому весілля зробили "тверезим".
Анна страшенно засмутилася такою новиною. Вони з чоловіком вирішили піти з весілля раніше та відправитися у бар за випивкою, бо на весіллі їм було нудно. Своїми планами жінка поділилася з рештою друзів з коледжу, які були на весіллі. Вони вирішили взяти приклад з Анни та її чоловіка і також пішли з весілля раніше.
Наречена дуже засмутилася цим, особливо вона була зла на Анну, бо вважає її ініціаторкою того, що всі гості розійшлися.
Вона сказала, що не відчуває підтримки і відчуває, що ми зневажаємо її теперішнього чоловіка за його тверезість. Але я не думаю, що зробила щось погане,
– сказала Анна.
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Заради друга можна було потерпіти
Користувачі мережі з думкою Анни не погодилися, а навпаки – засудили її. Вони зауважили, що жінка могла потерпіти один вечір заради подруги, натомість вона вчинила дуже егоїстично.
- "Вона намагається підтримати свого нинішнього чоловіка і буде підтримувати його протягом усього шлюбу, а ви не змогли підтримати свою подругу ще 1,5 години? Життя полягає не в тому, щоб завжди робити те, що ти хочеш. Іноді нам доводиться ходити на нудні артвиставки для наших друзів. Іноді нам доводиться брати участь у нудних вечірках, щоб вшанувати людей, яких ми любимо";
- "Ти сказала усім друзям, що весілля нудне і ти йдеш напитися. Ти дійсно була ватажком";
- "Ви маєте йти на весілля, щоб відсвяткувати шлюб друзів, алкоголь – це не необхідність".
- "Я не розумію, чому люди не можуть потерпіти без алкоголю один вечір".