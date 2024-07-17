Гости ушли со скучной свадьбы

Этой историей гостья свадьбы, назовем ее Анна, анонимно поделилась в сети. Она хотела, чтобы люди ее поддержали, а взамен нарвалась на хейт.

Читайте также Дружба отработал на полную: в сети завирусилось видео о свадьбе в Украине в +37 градусов

Анна рассказала, что с нетерпением ждала свадьбы подруги из колледжа, ведь у них с мужем наконец бы появилось время побыть вдвоем. Они оставили детей на бабушку и дедушку и уехали на несколько дней в другой город.

Свадьба проходила в роскошном особняке, который молодожены арендовали до утра. На следующий день они должны были отправиться в свадебное путешествие. Однако выяснилось, что на свадьбе вообще нет алкоголя. Дело в том, что жених уже 2 года не употребляет алкоголь, невеста решила поддержать любимого, поэтому свадьбу сделали "трезвой".

Анна ужасно расстроилась такой новостью. Они с мужем решили уйти со свадьбы пораньше и отправиться в бар за выпивкой, потому что на свадьбе им было скучно. Своими планами женщина поделилась с остальными друзьями из колледжа, которые были на свадьбе. Они решили взять пример с Анны и ее мужа и также ушли со свадьбы раньше.

Невеста очень расстроилась этим, особенно она была зла на Анну, потому что считает ее инициатором того, что все гости разошлись.

Она сказала, что не ощущает поддержки и чувствует, что мы презираем ее теперешнего мужа за его трезвость. Но я не думаю, что сделала что-то плохое,

– сказала Анна.

Заметьте Хеппи-энд или развод: люди, которые остались с партнерами после измены, рассказали, что было дальше

Ради друга можно было потерпеть

Пользователи сети с мнением Анны не согласились, а наоборот – осудили ее. Они заметили, что женщина могла потерпеть один вечер ради подруги, вместо этого она поступила очень эгоистично.