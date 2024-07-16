Спасали вентиляторы

Роликом со свадьбы в сети поделилась фотограф. Видео уже набрало почти 2 миллиона просмотров и множество комментариев.

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На видео молодожены находятся в церкви во время венчания. Температура воздуха в этот день прогрелась до +37 градусов. Мы можем только представить ощущения невесты в пышном длинном платье, которое еще и было на длинный рукав, и жениха в костюме. Спасать молодоженов пришел друг, который направил маленький вентилятор на бедного жениха, который был уже совсем мокрый от пота.

Кстати, невеста держалась мужественно и даже улыбалась. Видимо, девушка решила, что никакая погода не испортит ей праздник. И правильно сделала!

Впоследствии кто-то принес большой вентилятор и просто держал его в руках. Гости изо всех сил пытались облегчить жару для молодоженов. Ведь не упасть в обморок в такую погоду во время венчания – еще тот челлендж.

Смотрите видео о свадьбе в +37 градусов:

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В комментариях люди сочувствовали жениху и невесте и делились собственными историями о свадьбе в жару. Некоторые даже решил, что свою свадьбу точно не будут планировать на лето.

"Мы венчались, когда было +34 градуса. Муж был только в рубашке (жилет и пиджак отбросили сразу). Я едва не выключилась в церкви, удержалась на мысли, что если упаду, то все будут думать, что невестка ведьма";

"Моя бабушка говорила, что делать свадьбу летом – это очень отважно";

"Понял, буду жениться весной";

"Это была горячая свадьба. Молодой паре – долгих годов вместе!";

"Дружба отработал на 100%".

Угадать с погодой на свадьбу – невозможно, ведь обычно праздник планируют за много месяцев до выбранной даты. Какой бы ни была погода в ваш особый день, помните, что самое важное – человек, который рядом с вами.