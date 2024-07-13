И жених, и невеста – из очень состоятельных семей. Анант – сын Мукеша Амбани – самого богатого мужчины Азии. Между тем Радхика – наследница фармацевтического бизнеса. В целом их свадьбу, которую уже назвали праздником века, оценивают в 320 миллионов долларов.

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Среди гостей свадьбы – самые влиятельные люди своего времени. В частности, говорится о миллиардерах, звездах мирового шоубиза, политиках, светских львах и львицах.



Анант и Радхика / Getty images

Свадьба вызвала хаос в Мумбаи

Из-за прибытия почетных гостей в Мумбаи фактически остановили движение транспорта. Местные жители возмущаются, что из-за миллиардеров они оказались в изоляции. Гости прибывают частными рейсами, а потом едут на отдых перед свадьбой.

Пробки – одна из самых больших проблем в Мумбаи. Между тем дороги в центральном деловом районе Мумбаи, в течение 3 дней будут открывать только для "транспортных средств мероапприятия". Люди – шокированы и возмущены. Между тем ослаблять ограничения не планируют. Сейчас город украшают цветами (в частности, бархатцами) и гирляндами.