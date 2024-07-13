І наречений, і наречена – з дуже заможніх родин. Анант – син Мукеша Амбані – найбагатшого чоловіка Азії. Тим часом Радхіка – спадкоємиця фармацевтичного бізнесу. Загалом їхнє весілля, яке вже назвали святом століття, оцінюють у 320 мільйонів доларів.

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Серед гостей весілля – найвпливовіші люди свого часу. Зокрема, мовиться про мільярдерів, зірок світового шоубізу, політиків, світських левів та левиць.



Анант та Радхіка / Getty images

Весілля спричинило хаос у Мумбаї

Через прибуття поважних гостей у Мумбаї фактично зупинили рух транспорту. Місцеві мешканці обурюють, що через мільярдерів вони опинилися в ізоляції. Гості прибувають приватними рейсами, а тоді їдуть на відпочинок перед весіллям.

Затори – одна з найбільших проблем у Мумбаї. Тим часом дороги у центральному діловому районі Мумбаї, упродовж 3 днів відкриватимуть тільки для "транспортних засобів заходу". Люди – шоковані й обурені. Тим часом послаблювати обмеження не планують. Наразі місто прикрашають квітами (зокрема, чорнобривцями) та гірляндами.