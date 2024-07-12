Закохані прийшли на церемонію нагородження ESPN 2024 ESPY. Принц Гаррі отримав премію Пета Тіллмана за свою службу в британських збройних силах, а також – роботу над Invictus Games (Іграми нескорених).

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Меган і Гаррі виглядали фантастично щасливими

Меган для червоної доріжки обрала сукню від одного зі своїх найулюбленіших брендів – Oscar de la Renta. Образ герцогиня Сассекська доповнила босоніжками від Céline, а також – діамантовими прикрасами. Тим часом принц Гаррі обрав для виходу чорний костюм та білу сорочку.

Було видно, що герцог і герцогиня Сассекська насолоджуються товариством одне одного. Пара трималася на руки, а під час церемонії Меган поклала руку на коліно Гаррі.



Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Не обійшлося без скандалу

Варто зауважити, що не всі задоволені тим, що саме принц Гаррі отримав нагороду. Петт Тіллман – солдат, який загинув в Афганістані. Його мама Мері висловила обурення рішенням про нагороду для Гаррі. Вона зауважила, що "шокована тим, чому вони обрали таку скандальну та суперечливу особу".

Своєю чергою принц Гаррі наголосив, що отримує нагороду як голос від імені Фонду Invictus Games. Він додав, що нагорода належить тисячам ветеранів та військовослужбовців, які зробили проєкт можливим.