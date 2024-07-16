Студентка и женатый преподаватель

Love24 рассказывает щемящую историю любви Ады Роговцевой и ее единственного мужа – актера и преподавателя Константина Степанкова.

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Будущие супруги познакомились, когда Ада училась в Киевском театральном институте имени Ивана Карпенко-Карого. Старший на 9 лет Степанков был куратором группы актрисы. За харизматичным преподавателем бегали все студенты, однако он в то время был женат. Ада призналась – у них не было любви с первого взгляда.

Кость Петрович – первый и единственный мужчина в моей жизни. Мы были связаны одной профессией и понимали друг друга. Вот и прожили так долго. Это не была любовь с первого взгляда, потому что он был женат и очень красивый. К нему липли девушки, и через год я сама попала в те сети,

– рассказала Роговцева.

Сначала влюбленные скрывали свои отношения, а после развода Степанкова они поженились в 1959 году. Аде в то время было 22 года, а Константину – 31 год. На свадьбе была только больная мать Ады, а бабушке жених внучки не понравился. Безумно влюбленная Ада забрала из дома одеяло и вилку и пошла за мужем.



Ада Роговцева с мужем Константином Степанковым / Фото с фейсбука актрисы

Первые трудности в браке актеров

И муж, и жена имели успешные карьеры, но богато не жили. Несмотря на все, супруги были счастливы. Первые трудности в их жизни начались, когда Степанков заболел туберкулезом. Тогда он них отвернулись даже ближайшие друзья, но женщина знала – любовь обязательно победит. Так и произошло.

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Степанков всегда выделялся на фоне других актеров, поэтому даже после женитьбы с Роговцевой женщины от него сходили с ума. При этом сам мужчина до безумия был влюблен в свою жену. В их семье действовало правило – "Ада хочет". Степанков выполнял любые прихоти любимой, хотя сам был несколько отстранен.

В 1962 году актриса родила мужу первенца, которого назвали в честь отца – Константин. Спустя 10 лет семья пополнилась дочкой Екатериной. Актерская чета получила звание народных артистов СССР и была очень счастлива.



Ада Роговцева с мужем и детьми / Фото из фейсбука Ады Роговцевой

В сердце Ады Роговцевой – один мужчина

В 2004 году Ада потеряла любовь всей своей жизни – Константин умер в возрасте 76 лет. Большая потеря побудила актрису к написанию книги, которую она назвала "Мой Костя". В тексте женщина призналась, что их жизнь не всегда была безоблачной – Степанков имел тягу к алкоголю, и из-за безумного женского внимания изменял жене. Но несмотря на все, он остался для Роговцевой любимым и единственным.

Со времени смерти Степанкова прошло 20 лет, но Роговцева больше не выходила замуж. В ее сердце до сих пор один мужчина – ее Костечка.