Вместе с книжной платформой Yakaboo Love24 предлагает вам увлекательные разножанровые романы о первой любви. Некоторые из них напомнят счастливые дни, а некоторые помогут простить и отпустить.

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"Пока пока", Кейт Бромли

Лето, прекрасный Рим, мир моды и неоспоримая химия между ним и ею, что в начале казалась неудачно начатым знакомством. Больше всего в мире Виолетта стремится закончить школу дизайна и работать в сфере моды, поэтому участвует в модном конкурсе, что должно изменить всю ее жизнь. В первый день своего пребывания в Риме, девушка сталкивается с саркастическим сыном своей профессора, переливая на его ноутбук кофе.

Повезет ли главной героине выиграть главный приз – трудоустройство в престижном доме моды, или сделает она сложный выбор, когда на кону осуществление заветной мечты?



"Пока пока" / Обложка с сайта Yakaboo

"Лучше, чем в фильмах", Линн Пейнтер

Лиз Баксбаум всегда знала, что Уэс Беннет – ужасный сосед. У него как будто шило в одном месте еще с детства: то подложит лягушку в ее "Домик мечты Барби", то отрежет голову садовому гному. Прошло уже 10 лет, идет последний год школьного обучения для Лиз – время, полно ее фантазий о том, что ее жизнь сложится так, как в романтических лентах.

Неожиданно оказывается, что ей нужна помощь Уэса. Дело в том, что Лиз очень давно влюблена в Майкла – парня ее мечты, который только что вернулся в город и, как это ни прискорбно, подружился с Уэсом. Если Лиз хочет, чтобы Майкл наконец обратил на нее внимание, то невыносимый сосед Уэса – ее шанс. Как вы понимаете, все сложится намного лучше, чем в кино.



"Лучше, чем в фильмах" / Обложка с сайта Yakaboo

"Случай с Рэйчел", Кэролайн О'Донохью

Первой любви часто не хватает взаимности. Она часто безрассудная, отчаянная и поучительная. Рэйчел работала в книжном магазине, чтобы оплачивать обучение в колледже. Джеймс пришел как временный помощник. И вот они уже лучшие друзья, которые понимают и дополняют друг друга, а также арендуют дом на двоих.

Рэйчел с первого курса влюбляется в доктора Бирна, но она не будет радоваться взаимной любви с женатым мужчиной. Не то чтобы заманчивый преподаватель противился прелюбодеянию – он устал изменять себе. Джеймс хочет помочь Рэйчел влюбить в себя Бирна. Так начинается череда тайн и компромиссов, которые переплетают судьбы Джеймса, Рэйчел, Фреда и его гламурной жены. Сногсшибательная история, пронизана искрометным юмором.



"Случай с Рэйчел" / Обложка с сайта Yakaboo

Падение короля, Йоханнес Вильгельм Йенсен

Лучший исторический роман Дании, впервые переведен на украинский язык. В основу его легли события конца 15 – первой половины 16 века во время противоречивого правления короля Кристьерна. Король является одним из главных героев романа, а другим – является вымышленный персонаж, недоучившийся студент, который впоследствии вошел в королевскую свиту, Миккель Тоерсен.

В книге есть и другие герои, созданные воображением автора: знахарь Захария, воин Отто, прекрасные женщины Энне Мете и Сусанна. Судьбы этих героев, любовные треугольники и страдания, жизни в водовороте войн и исторических изменений страны создают увлекательный сюжет, который не отпускает до последней страницы.



"Падение короля" / Обложка с сайта Yakaboo

"Встретимся в другой жизни", Катриона Сильви

Тора и Санти – незнакомцы в чужом городе. Когда случайная встреча переплетает их судьбы, они сразу узнают друг в друге родственную душу. Однако через несколько дней историю, которая так и не успела начаться, обрывает трагический случай. Но это лишь одна из многих их встреч. Будто магниты, Тора и Санти притягиваются снова и снова.

Жизнь за жизнью они превращаются в друзей, партнеров, любовников или врагов. И их никогда не покидает странное ощущение, что они уже знакомы. В конце неслучайные закономерности и размытые воспоминания сочетаются в целую картинку. Но прежде чем их многочисленные жизни завершатся, они должны узнать, кто они друг для друга на самом деле.



"Встретимся в другой жизни" / Обложка с сайта Yakaboo