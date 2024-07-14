Кронпринцесса Виктория в будущем станет королевой Швеции. Тогда рядом с ней будет любимый муж Даниэль. Love 24 рассказывает эту романтическую историю в стиле лучших ромкомов от Netflix.

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Интересно, что пару Виктории и Даниэля часто сравнивают с Уильямом и Кэтрин из Великобритании. Однако, стоит заметить: объединяет эти ряды стори только одно – в конце концов, любовь победила вековые традиции монархии.

Как кронпринцесса Виктория бросила вызов отцу и миру

СМИ рассказывают, что Карл-Густав буквально грезил идеей королевского брака для Виктории. В частности, ей в женихи прогнозировали ныне короля Дании Фредерика. К слову, он – счастлив в браке с королевой Мэри, с которой познакомился в пабе в Австралии.

Первую любовь Виктория встретила еще в школе. Вместе с Даниэлем Коллертом они прошли путь от друзей до любовников. Однако Карл-Густав был категорически против союза. Он даже угрожал лишить Викторию титулов. Сначала Даниэль был вроде бы и готов бороться за свое счастье с Викторией (по крайней мере, полетел за ней в США), но впоследствии решил сосредоточиться на собственной кинокарьере.

Второй раз влюбившись, Виктория поняла, что на этот раз готова бороться за собственное счастье до конца. Ее новым избранником стал фитнес-тренер Даниэль (да, тезка первой любви Виктории). Стоит заметить, что он также – талантливый бизнесмен: является владельцем спортивной компании Balance Training.

Долгое время пара не афишировала отношения. Однако когда все узнали об отношениях, Викторию накрыл шквал критики. Почему-то многих больше волновало то, что у Даниэля нет титула, чем счастье кронпринцессы. Однако на этот раз Карл-Густав таки благословил пару и дал разрешение на брак.

Роскошная свадьба состоялась в 2010 году. На нее были приглашены 1200 гостей. Праздник называли событием века для Швеции. Стоит заметить, что Виктория станет первой женщиной, которая взойдет на престол страны. А Даниэль получит титул принца-консорта.

Стоит заметить, что свадьба имела очень положительное влияние на имидж монархии среди шведов. Одобрение кронпринцессы Виктории возросло до 70%. У супругов родились двое детей: дочь Эстель и сын Оскар.



Поклонники любят милые моменты пары / Getty images

Супруги официально опровергли измену

Время от времени в СМИ появляются слухи о разводе Виктории и Даниэля. Преимущественно это объясняют тем, что муж якобы изменяет кронпринцессе. Однажды супруги даже опровергли это публично, тем самым нарушив королевское правило "никогда не объясняй".

Распространяют обвинения об измене в отношениях и скором разводе. Обычно мы не комментируем слухи. Но чтобы защитить нашу семью, мы хотим раз и навсегда дать понять, что слухи, которые сейчас распространяются, абсолютно не имеют никаких оснований,

– говорилось в сообщении.

Супруги часто выходят вместе в свет. Виктория и Даниэль выглядят очень счастливыми. Похоже, они действительно наслаждаются обществом друг друга.