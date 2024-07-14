Кронпринцеса Вікторія у майбутньому стане королевою Швеції. Тоді поруч з нею буде коханий чоловік Даніель. Love 24 розповідає цю романтичну історію у стилі найкращих ромкомів від Netflix.

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Цікаво, що пару Вікторії і Даніеля часто порівнюють з Вільямом та Кетрін з Великої Британії. Однак, варто зауважити: поєднує ці лав сторі лише одне – зрештою, кохання перемогло вікові традиції монархії.

Як кронпринцеса Вікторія кинула виклик батькові й світу

ЗМІ розповідають, що Карл-Густав буквально марив ідеєю королівського шлюбу для Вікторії. Зокрема, їй у наречені прогнозували нині короля Данії Фредеріка. До слова, він – щасливий у шлюбі з королевою Мері, з якою познайомився у пабі в Австралії.

Перше кохання Вікторія зустріла ще у школі. Разом з Даніелем Коллертом вони пройшли шлях від друзів до коханців. Однак Карл-Густав був категорично проти союзу. Він навіть погрожував позбавити Вікторію титулів. Спершу Даніель був начебто й готовий боротися за своє щастя з Вікторією (принаймні, полетів за нею до США), але згодом вирішив зосередитися на власній кінокар'єрі.

Вдруге закохавшись, Вікторія зрозуміла, що цього разу готова боротися за власне щастя до кінця. Її новим обранцем став фітнес-тренер Даніель (так, тезка першого кохання Вікторії). Варто зауважити, що він також – талановитий бізнесмен: є власником спортивної компанії Balance Training.

Тривалий час пара не афішувала стосунки. Однак коли всі дізналися про стосунки, Вікторію накрив шквал критики. Чомусь багатьох більше хвилювало те, що у Даніеля немає титулу, аніж щастя кронпринцеси. Однак цього разу Карл-Густав таки благословив пару й дав дозвіл на шлюб.

Розкішне весілля відбулося у 2010 році. На цього були запрошені 1200 гостей. Свято називали подією століття для Швеції. Варто зауважити, що Вікторія стане першою жінкою, яка зійде на престол країни. А Даніель отримає титул принца-консорта.

Варто зауважити, що весілля мало дуже позитивний вплив на імідж монархії серед шведів. Схвалення кронпринцеси Вікторії зросло до 70%. У подружжя народилися двоє дітей: донька Естель та син Оскар.



Шанувальники люблять милі моменти пари / Getty images

Подружжя офіційно спростувало зраду

Час від часу у ЗМІ з'являються чутки про розлучення Вікторії та Даніеля. Переважно це пояснюють тим, що чоловік начебто зраджує кронпринцесу. Одного разу подружжя навіть спростувало це публічно, тим часом порушивши королівське правило "ніколи не пояснюй".

Поширюють звинувачення про зраду у стосунках і швидке розлучення. Зазвичай ми не коментуємо чутки. Але щоб захистити нашу сім'ю, ми хочемо раз і назавжди дати зрозуміти, що чутки, які зараз поширюються, абсолютно не мають жодних підстав,

– мовилося у повідомленні.

Подружжя часто виходить разом у світ. Вікторія і Даніель виглядають дуже щасливими. Схоже, вони справді насолоджуються товариством одне одного.