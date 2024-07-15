Люди, які пережили зраду найдорожчої людини, і вирішили залишитися в стосунках, розповіли, що спонукало їх до цього рішення і чи змогли вони зрештою відновити довіру один до одного.

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Пережили зраду, але залишилися

1. "Я живу вже другий рік з дружиною після того, як дізнався, що вона зраджувала. Ми проходили терапію для пар, і вона пообіцяла ніколи цього більше не робити. Я можу чесно сказати, що вона старається, і все добре, однак є кілька але. Зараз я довіряю їй від мінімуму до нуля, і я не думаю, що я коли-небудь буду таким, як раніше. Я люблю її, але я не закоханий у неї, як був до зради".

2. "15 років тому я пробачив дружині зради та відновив свій шлюб. Я робив це не заради дітей. Я робив це не заради неї. Я хотів вирішити наші проблеми, бо любив її. Після зради ваші стосунки можуть закінчитися, якщо ви цього захочете. Або ви можете спробувати врятувати свої стосунки, якщо ви справді з людиною, яку любите. Що б ви не вирішили, це змінить вас назавжди".

3. "Мій хлопець дуже змінився після того, як зрадив мене. Він весь час тримає свій телефон розблокованим. Він дуже уважний і чуйний. Він піклується про мене. Я не можу заперечувати, що він любить мене. Однак, довіра зникла. Хоча вона повільно відновлюється, але є так багато тригерів. У мене постійно є відчуття загрози. Раніше я відчувала легкість і безпеку, тепер – повзучі підозри, що він знову зрадить. Я все ще відчуваю сильну тривогу і біль, коли знаю, що він розмовляє з будь-якою жінкою".

4. "Я зраджувала свого чоловіка. Він залишився зі мною, але через 10 років я знаю, що він досі мені не пробачив. Я була в дуже темному місці, коли це зробила, і ні, це не був роман. Це було просто сексуально. Це знизило мою цінність в очах чоловіка".

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5. "Коли я дізнався, що дружина зрадила мене, то на зло їй переспав з іншою жінкою. Я розповів їй про все у деталях і дивився, як вона страждає від болю. Потім я зрозумів, що вчинив жахливо. Ми пройшли психотерапію і усвідомили, що наші стосунки котилися у прірву. Минуло 10 років з того часу, а ми дуже щасливі. Я не погоджуюся з думкою, що той, хто зрадив один раз, обов'язково зрадить ще раз. Життя набагато складніше, треба вміти прощати".

6. "Я залишилася після зради свого чоловіка. Я залишалася достатньо довго, щоб заощадити гроші і почати нове життя в іншому місці. Потім, коли я зібрався, я покинула його одного дня. Недисциплінований чоловік не заслуговує на мій час".

Пробачати партнеру зраду чи ні – вирішувати лише вам. Схвалюйте це рішення з турботою та любов'ю у першу чергу до себе.