У 5-річної дівчинки істерика через весілля сестри

Наречена пояснила, що вона багато років доглядає за молодшими сестрами і братом. Її бойфренд також чудово ставиться до дітей, то ж часто допомагає коханій.

Читайте також Наречений потайки скасував медовий місяць через витівку коханої

Жінка зізналася, що понад усе на світі любить свою 5-річну сестру Еві, але її поведінка стала ненормальною. Коли закохана пара розповіла малечі, що вирішила одружитися, двоє старших дітей дуже зраділи. Однак Еві була розлючена.

Вона почала плакати і бити мене, бо хотіла вийти за нього заміж, а якщо я вийду за нього, вона не зможе. Вона відмовлялася розмовляти зі мною майже тиждень. Зараз у неї все гаразд, але вона злиться на мене, починає плакати та бити мене кожного разу, коли бачить, що я його цілую,

– розповіла наречена.

Еві мала сипати пелюстки квітів під час церемонії, однак наречена не хоче ризикувати, адже дівчинка може спалахнути на весіллі і все зіпсувати. Крім того, її поведінка погіршилася. Вона викидає свої іграшки і не ходить на прогулянки.

Жінка вирішила поговорити з батьком, аби він відправив Еві на терапію. Весілля у вересні, то ж є ще достатньо часу, аби дівчинка змогла розібратися зі своїми емоціями разом з психологом.

Однак батько заявив, що донька надто все перебільшує, а Еві "лише 5-річна дівчинка, якій не потрібна терапія". Наречена налаштована рішуче – вона не запросить молодшу сестру на весілля, якщо та не перестане істерити. Жінка не хоче, аби щось зіпсувало такий важливий для неї день.