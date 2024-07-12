Недостатньо зрілі для шлюбу

Цією історією наречений анонімно поділився у мережі. Він хотів почути слова підтримки від користувачів, але ті зауважили, що неправі і чоловік, і жінка.

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За словами нареченого, його кохана мала обрати весільну сукню, яка б відповідала їхньому бюджету на святкування.

Я залишив свою наречену, щоб вона купила собі весільну сукню, тому що думав, що вона буде достатньо дорослою, щоб не виходити за наш бюджет. Я дізнався, що вона витратила 10 тисяч доларів на сукню, яку одягне один раз,

– розповів чоловік.

Він був настільки обурений, що, навіть не порадившись з коханою, скасував їхній медовий місяць. Мовляв, так він хотів компенсувати витрати на сукню.

Коли наречена про все дізналася, то була дуже розлючена. Вона сказала, що пішла на компроміси в інших аспектах планування весілля, тому вирішила, що може собі дозволити дорогу сукню. У результаті жінка поставила майбутньому чоловіку ультиматум – або він наново бронює медовий місяць, або вона поїде в подорож без нього.

Користувачі мережі засудили обох партнерів і назвали їхню поведінку незрілою. Уся проблема в тому, що між нареченими не було здорової комунікації. Вони приймали важливі рішення й не обговорювали їх один з одним. Дехто навіть зауважив, що чоловіку й жінці не варто одружуватися, бо вони не готові до шлюбу.